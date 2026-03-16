Educazione alla legalità economica: la Guardia di Finanza incontra gli alunni del “De Amicis”

Gli alunni e le alunne delle classi quarte della scuola primaria del 1° Circolo Didattico "De Amicis" di Trani hanno partecipato al progetto "Educazione alla Legalità Economica", promosso dalla Guardia di Finanza con l'obiettivo di avvicinare i più giovani ai valori della legalità, della responsabilità civica e del rispetto delle regole in ambito economico e finanziario.L'incontro, tenutosi nell'Aula Magna, è stato condotto dal Tenente Michele Sparano e dal Luogotenente Pasquale Marino, con la partecipazione del Maresciallo Martina Nikolli e del Finanziere Giulia La Rocca.I militari del Corpo hanno illustrato agli studenti, accompagnati dai docenti di classe, le principali attività istituzionali svolte dalla Guardia di Finanza, offrendo un momento di confronto e di formazione volto a far comprendere, in modo semplice e coinvolgente, il delicato ruolo svolto dalla Guardia di Finanza, quale forza di polizia al servizio della collettività e il concetto di sicurezza economica e finanziaria.Inoltre sono state illustrate, con linguaggio adeguato all'età degli alunni, le principali attività operative del Corpo, tra cui il contrasto alle forme di illegalità economico-finanziaria, le attività di polizia economica, i compiti connessi alla funzione di "Polizia del mare", gli interventi di soccorso in montagna e nelle emergenze di protezione civile, svolti dal personale altamente specializzato del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.Nel corso della mattinata è stata altresì organizzata una coinvolgente dimostrazione operativa grazie al Maresciallo Ordinario Mele Giuseppe e al Vice Brigadiere Magarelli Domenico, con l'impiego delle unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego Bari della Guardia di Finanza, particolarmente apprezzata dagli studenti, che hanno applaudito il cane Darin, la star dell'esibizione.Il progetto "Educazione alla Legalità Economica", si inserisce nell'ambito della promozione, da parte della Guardia di Finanza della cultura della legalità tra i giovani, nella convinzione che educare le nuove generazioni al rispetto delle regole rappresenti un investimento fondamentale per il futuro della comunità. Inoltre costituisce un'importante occasione per promuovere la conoscenza del Corpo al fine di avvicinare le nuove generazioni a una possibile scelta di servizio per il Paese.