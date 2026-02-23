“The River of Cheese” al 1° Circolo Didattico “De Amicis
“The River of Cheese” al 1° Circolo Didattico “De Amicis"
Attualità

“The River of Cheese” al 1° Circolo Didattico “De Amicis" di Trani

Workshop di lettura in inglese con l’autrice Amanda Jane Lowles: entusiasmo e partecipazione per gli alunni delle classi 4D e 4G

Trani - lunedì 23 febbraio 2026
Questa mattina nell'Aula Magna del 1° Circolo Didattico "De Amicis" di Trani si è svolto il Workshop di Lettura in lingua inglese basato sul libro "The river of cheese", scritto da @amanda Jane Lowles , responsabile del Cambridge Platinum English Espress di Bari, membro del National Literacy Trust UK.

L'incontro ha coinvolto gli alunni delle classi 4D e 4G e ha offerto l'opportunità di scoprire il mondo della scrittura e dell'illustrazione attraverso la presentazione del libro.
Durante il workshop i bambini hanno partecipato con entusiasmo ad attività interattive e coinvolgenti, pensate per rendere la lingua inglese viva, divertente e accessibile. Hanno visionato un cortometraggio dal libro "The river of cheese" e hanno fatto giochi e letture collettive. Al termine dell'incontro, l'autrice ha donato una copia del libro alla biblioteca della scuola.
Circolo De Amicis Trani
Circolo De Amicis Trani
  • Scuola De Amicis
Altri contenuti a tema
Il Natale solidale del “De Amicis” Trani Scuola e Lavoro Il Natale solidale del “De Amicis” Trani Il 19 dicembre il tradizionale appuntamento natalizio
Premio Federchimica Giovani, tra i vincitori il 1° circolo De Amicis Scuola e Lavoro Premio Federchimica Giovani, tra i vincitori il 1° circolo De Amicis Consegnati due buoni per l'acquisto di materiale didattico
Dalla classe alla cassetta postale: gli alunni della "De Amicis" in visita all'Ufficio Postale di Trani Centro Scuola e Lavoro Dalla classe alla cassetta postale: gli alunni della "De Amicis" in visita all'Ufficio Postale di Trani Centro Gli studenti della 4^ C scoprono il funzionamento dei servizi, dal timbro alla consegna. L'iniziativa rientra nel progetto "Caro amico ti scrivo..." per la conoscenza delle Istituzioni
Il De Amicis apre le porte ai più piccoli: laboratori, teatro e attività gratuite per tutti i bimbi della città Scuola e Lavoro Il De Amicis apre le porte ai più piccoli: laboratori, teatro e attività gratuite per tutti i bimbi della città Dal 18 novembre al 13 gennaio, un ricco calendario di eventi dedicati ai bambini dai 3 ai 5 anni
Scuola "De Amicis", una festa per la prima campanella Scuola e Lavoro Scuola "De Amicis", una festa per la prima campanella Lunedì 15 settembre torna la tradizionale "Festa dell'Accoglienza" per i bimbi delle classi prime e le loro famiglie
15 Servizio di assistenza scolastica, la De Amicis protesta: «Basta tagli» Scuola e Lavoro Servizio di assistenza scolastica, la De Amicis protesta: «Basta tagli» La scuola chiede di tagliare i soldi da altri capitoli di spesa del bilancio comunale
Il "De Amicis" chiude l’anno in bellezza: il piccolo Gabriel campione di Matematica Scuola e Lavoro Il "De Amicis" chiude l’anno in bellezza: il piccolo Gabriel campione di Matematica Un grande traguardo per l'alunno di classe terza
Premio Banca d’Italia “Inventiamo una banconota”: il “De Amicis” arriva al 2°posto Scuola e Lavoro Premio Banca d’Italia “Inventiamo una banconota”: il “De Amicis” arriva al 2°posto Seconda vittoria consecutiva per l'istituto tranese
Trani, il "Patto di Responsabilità " di De Feudis: Claudio Biancolillo e Cecilia Di Lernia blindano la coalizione civica
23 febbraio 2026 Trani, il "Patto di Responsabilità" di De Feudis: Claudio Biancolillo e Cecilia Di Lernia blindano la coalizione civica
Moscatelli (Art.97).Sottopasso e sottovia bloccati: Trani ferma tra burocrazia e scelte politiche
23 febbraio 2026 Moscatelli (Art.97).Sottopasso e sottovia bloccati: Trani ferma tra burocrazia e scelte politiche
Lega Navale Trani: la prima tappa del Campionato Zonale Classe Optimist - Trofeo Challange
23 febbraio 2026 Lega Navale Trani: la prima tappa del Campionato Zonale Classe Optimist - Trofeo Challange
Il cuore a 360°: al liceo “Vecchi” di Trani un’assemblea dedicata al servizio per il prossimo
22 febbraio 2026 Il cuore a 360°: al liceo “Vecchi” di Trani un’assemblea dedicata al servizio per il prossimo
Angela Mercorio "Trani 2035 ", il civismo alza la voce
22 febbraio 2026 Angela Mercorio "Trani 2035", il civismo alza la voce
Soccer Trani beffata in pieno recupero: contro il San Marco termina 2-2
22 febbraio 2026 Soccer Trani beffata in pieno recupero: contro il San Marco termina 2-2
Trani, il PD e il "valzer dei nomi ": quando la smentita ufficiale conferma la riflessione in corso
22 febbraio 2026 Trani, il PD e il "valzer dei nomi": quando la smentita ufficiale conferma la riflessione in corso
Una mattina tutta per sé con “I colori dell’anima” a Trani
22 febbraio 2026 Una mattina tutta per sé con “I colori dell’anima” a Trani
Loconte (Solo con Trani Futura): «No a scelte non condivise del candidato Sindaco di Trani»
22 febbraio 2026 Loconte (Solo con Trani Futura): «No a scelte non condivise del candidato Sindaco di Trani»
Trani, Alessandro Moscatelli (ART.97) scende in campo: «Liberi, trasparenti come non mai e fuori dalle logiche di palazzo»
22 febbraio 2026 Trani, Alessandro Moscatelli (ART.97) scende in campo: «Liberi, trasparenti come non mai e fuori dalle logiche di palazzo»
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.