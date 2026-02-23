“The River of Cheese” al 1° Circolo Didattico “De Amicis" di Trani

Questa mattina nell'Aula Magna del 1° Circolo Didattico "De Amicis" di Trani si è svolto il Workshop di Lettura in lingua inglese basato sul libro "The river of cheese", scritto da @amanda Jane Lowles , responsabile del Cambridge Platinum English Espress di Bari, membro del National Literacy Trust UK.L'incontro ha coinvolto gli alunni delle classi 4D e 4G e ha offerto l'opportunità di scoprire il mondo della scrittura e dell'illustrazione attraverso la presentazione del libro.Durante il workshop i bambini hanno partecipato con entusiasmo ad attività interattive e coinvolgenti, pensate per rendere la lingua inglese viva, divertente e accessibile. Hanno visionato un cortometraggio dal libro "The river of cheese" e hanno fatto giochi e letture collettive. Al termine dell'incontro, l'autrice ha donato una copia del libro alla biblioteca della scuola.