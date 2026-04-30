Scuola e Lavoro
Trani, alla De Amicis un percorso formativo sull’ADHD per i docenti della provincia
Tre incontri il 6, 13 e 20 maggio 2026 con il dr. Mario Giovanni Damiani nell’Aula Magna del 1° Circolo Didattico
Trani - giovedì 30 aprile 2026
Nei pomeriggi del 6-13-20 maggio 2026 si svolgerà nell'Aula Magna del 1°C.D. "De Amicis" di Trani un percorso formativo di approfondimento su ADHD.
Il Formatore è il dr. Mario Giovanni Damiani, direttore del Centro di Riabilitazione "Quarto di Palo" di Andria.
Il percorso formativo approfondirà i seguenti argomenti:
- definizione di ADHD, caratteristiche, segnali di sospetto, cause, protocollo diagnostico-terapeutico;
- ADHD isolato, ADHD con sindromi rare, ADHD e altri disturbi del neurosviluppo (linguaggio, spettro autistico, disabilità intellettiva, disturbo di apprendimento, disturbi del movimento, disturbo del controllo degli impulsi e delle condotte);
- ADHD e funzioni esecutive;
- terapie farmacologiche;
- approccio cognitivo-comportamentale, non farmacologico, riabilitativo;
- la famiglia;
- ADHD a scuola: criticità e risorse;
- evoluzione dell'ADHD in età adulta.
I docenti delle Istituzioni scolastiche della Provincia interessati a partecipare possono iscriversi tramite la piattaforma SOFIA (ID corso: 104749), con possibilità di utilizzare la Carta del docente
Il Formatore è il dr. Mario Giovanni Damiani, direttore del Centro di Riabilitazione "Quarto di Palo" di Andria.
Il percorso formativo approfondirà i seguenti argomenti:
- definizione di ADHD, caratteristiche, segnali di sospetto, cause, protocollo diagnostico-terapeutico;
- ADHD isolato, ADHD con sindromi rare, ADHD e altri disturbi del neurosviluppo (linguaggio, spettro autistico, disabilità intellettiva, disturbo di apprendimento, disturbi del movimento, disturbo del controllo degli impulsi e delle condotte);
- ADHD e funzioni esecutive;
- terapie farmacologiche;
- approccio cognitivo-comportamentale, non farmacologico, riabilitativo;
- la famiglia;
- ADHD a scuola: criticità e risorse;
- evoluzione dell'ADHD in età adulta.
I docenti delle Istituzioni scolastiche della Provincia interessati a partecipare possono iscriversi tramite la piattaforma SOFIA (ID corso: 104749), con possibilità di utilizzare la Carta del docente
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