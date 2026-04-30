Trani, alla De Amicis un percorso formativo sull’ADHD per i docenti della provincia

Nei pomeriggi del 6-13-20 maggio 2026 si svolgerà nell'Aula Magna del 1°C.D. "De Amicis" di Trani un percorso formativo di approfondimento su ADHD.Il Formatore è il dr. Mario Giovanni Damiani, direttore del Centro di Riabilitazione "Quarto di Palo" di Andria.Il percorso formativo approfondirà i seguenti argomenti:- definizione di ADHD, caratteristiche, segnali di sospetto, cause, protocollo diagnostico-terapeutico;- ADHD isolato, ADHD con sindromi rare, ADHD e altri disturbi del neurosviluppo (linguaggio, spettro autistico, disabilità intellettiva, disturbo di apprendimento, disturbi del movimento, disturbo del controllo degli impulsi e delle condotte);- ADHD e funzioni esecutive;- terapie farmacologiche;- approccio cognitivo-comportamentale, non farmacologico, riabilitativo;- la famiglia;- ADHD a scuola: criticità e risorse;- evoluzione dell'ADHD in età adulta.I docenti delle Istituzioni scolastiche della Provincia interessati a partecipare possono iscriversi tramite la piattaforma SOFIA (ID corso: 104749), con possibilità di utilizzare la Carta del docente