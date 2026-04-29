“Il Sud ha vinto”
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Eventi e cultura

“Il Sud ha vinto”: a Corato l’ultima tappa del tour tra imprese e storie di successo pugliesi

In programma domani 30 aprile

Trani - mercoledì 29 aprile 2026 15.10 Comunicato Stampa
Con l'ultima tappa di domani 30 aprile si chiude il tour in giro per la Puglia nato dal libro IL SUD HA VINTO, scritto magnificamente dall'inconfondibile penna di Lino Patruno. Il suo libro, da indiscusso protagonista dei vari incontri, ha tracciato un intenso percorso alla riscoperta di un Sud che continua a compiere meraviglie, anche qui nella nostra Puglia, vista come terra ricca di opportunità, capace di accogliere chiunque voglia costruire qui il proprio futuro, superando obsoleti stereotipi, attraverso il racconto di diverse realtà aziendali al centro del nostro panorama produttivo e culturale.

Il Progetto "IL SUD HA VINTO" ha fatto parte, infatti, delle iniziative sostenute dalla Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – nell'ambito del Palinsesto Unico Annuale delle attività Culturali e di Spettacolo dal Vivo 2025, rivelandosi un format di successo a supporto delle eccellenze della nostra incantevole terra.

La serata di chiusura, con l'energia affabulatoria del noto conduttore Alfredo Nolasco, questa volta mette in dialogo con l'autore del libro il Presidente Francesco Casillo, Amministratore delegato della Casillo SpA SB che, attraverso la sua azienda Casillo Group, porta un rinomato esempio di una storia ricca di successi.

La storia del Gruppo Casillo è quella di una famiglia che ha scelto di basare la propria crescita su elementi fondamentali come l'innovazione e il forte amore per la propria terra. Al passo con i tempi, l'azienda si è evoluta, ha introdotto nuovi prodotti, ha ampliato la distribuzione, ma è sempre rimasta ancorata ai valori della tradizione che rappresentano l'anima del loro successo.

Alla base del libro IL SUD HA VINTO come della visione dell'azienda Casillo c'è il ruolo centrale svolto dalla natura, l'importanza del rapporto con la terra perché come Patruno più volte sottolinea, il Mezzogiorno non è la landa deserta che alcuni credono, ma un territorio in cui l'inventiva dilaga e le persone dimostrano grandi capacità.

Appuntamento alle ore 18:00, presso la Sala Convegni Casillo Group a Corato per un incontro che nascendo dalle pagine di un libro ci dimostrerà come i grandi sogni dell'imprenditoria pugliese sanno farsi strada nella realtà come esempi luminosi di successo del valore umano che in questa terra ha una particolare risonanza.
Locandina “Il Sud ha vinto”
Locandina “Il Sud ha vinto”
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