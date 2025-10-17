A Trani, uno sguardo sulla resistenza di Ezidi e Curdi

Il 14 ottobre, a PortaNova Hub, si è tenuta la presentazione del libro "Ezidi" di Carla Gagliardini. A conversare con l'autrice è stato il Professore Vincenzo Di Cugno, in un dialogo che ha approfondito la storia e la cultura del popolo ezida, oggi impegnato a rialzarsi dopo l'ultimo genocidio subito nel 2014 per mano dello Stato Islamico.Carla Gagliardini, laureata in giurisprudenza e abilitata all'esercizio della professione forense, ha maturato esperienza internazionale tra Cuba, Regno Unito e Bolivia, studiando sul campo le grandi questioni internazionali. L'autrice è vicepresidente dell'Anpi provinciale di Alessandria e membro del direttivo dell'Associazione Verso il Kurdistan, e ha svolto numerosi viaggi di monitoraggio dei progetti in corso in Turchia e in Iraq.Il libro "Ezidi" racconta la società ezida del distretto di Shengal, regione situata nel governatorato di Ninive, nell'Iraq nord-occidentale, al confine con Siria e Turchia, con particolare attenzione alla fazione che ha fondato l'Amministrazione Autonoma di Shengal, una forma di autogoverno ispirata al confederalismo democratico del leader curdo Abdullah Öcalan. Inoltre il libro ricostruisce le terribili vicende legate all'attacco dell'ISIS e i suoi effetti duraturi sulla comunità.Il giorno successivo, 15 ottobre, sempre a PortaNova Hub, è stata proiettata la pellicola "Nuova Vita" di Veysi Altay. Il documentario segue le storie di tre giovani donne curde, Elif Kobanê, Viyan Peyman e Arjin, che si sono unite alle YPJ (Unità di Protezione delle Donne) per partecipare alla difesa e liberazione di Kobane, città curda attaccata dall'ISIS nel settembre 2014. La proiezione è stata presentata da Nicolò Spallucci, direttore artistico della rassegna cinematografica di Hub, e dal Professor Di Cugno, offrendo al pubblico un approfondimento unico sulle vicende che hanno segnato la regione e il popolo curdo.La presentazione del libro e la proiezione del documentario hanno offerto occasioni preziose per conoscere tematiche spesso poco trattate nei media e nei circuiti culturali italiani: la storia e la cultura del popolo ezida, così come le esperienze delle giovani donne curde impegnate nella difesa di Kobane, rimangono infatti realtà ancora poco esplorate e comprese. Molti spettatori hanno sottolineato come la serata abbia permesso non solo di approfondire fatti storici drammatici, come l'attacco dell'ISIS e le sue conseguenze, ma anche di avvicinarsi alle esperienze di resilienza, autogoverno e autodeterminazione di comunità che continuano a lottare per la propria sopravvivenza e dignità. La combinazione tra il racconto diretto dell'autrice Carla Gagliardini e le immagini del documentario di Veysi Altay, ha creato un dialogo stimolante, capace di coinvolgere emotivamente il pubblico, offrendo spunti di riflessione su conflitti, identità e diritti umani ancora oggi di grande attualità.