Trani, via Istria: emergono le criticità della scuola “Baldassarre” dopo il taglio dei pini

Si sono conclusi i lavori di taglio dei pini lungo via Istria, nel tratto adiacente alla scuola media "E. Baldassarre" di Trani. Un intervento resosi necessario per motivi di sicurezza, dopo che alcuni alberi, fortemente inclinati sulla carreggiata, avevano destato preoccupazione tra cittadini e istituzioni, anche alla luce della recente tragedia di Bisceglie.Le operazioni, avviate nei giorni scorsi e temporaneamente sospese per il maltempo, hanno comportato il blocco della viabilità e una complessa gestione del traffico. La Polizia Locale, presente sul posto, ha predisposto deviazioni e percorsi alternativi, riuscendo a canalizzare i flussi veicolari, seppur con inevitabili disagi. Anche nella mattinata odierna, durante le fasi conclusive dell'intervento, la circolazione ha registrato momenti di forte rallentamento, andando più volte in affanno.L'intervento, sollecitato da segnalazioni dei residenti e anche dal dirigente scolastico Marco Galiano, ha prodotto però un effetto visivo immediato e significativo: da oggi lo skyline di via Istria appare profondamente cambiato. La rimozione delle chiome dei pini ha infatti "scoperto" completamente l'edificio scolastico, rendendo evidente a tutti lo stato di precarietà della struttura, finora in parte celato dalla vegetazione. Un'immagine che riapre inevitabilmente il tema delle condizioni dell'edilizia scolastica cittadina, portando alla luce criticità che ora appaiono sotto gli occhi di tutti.Conclusa la fase più critica dei lavori, la viabilità sta gradualmente tornando alla normalità, ma resta l'eco di giorni complessi per la circolazione e, soprattutto, una nuova consapevolezza visiva sullo stato degli spazi pubblici della città.tl@