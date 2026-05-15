Baldassarre
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Scuola e Lavoro

Baldassarre e chitarra, che passione

Un progetto condotto dal prof. Domenico Mezzina

Trani - venerdì 15 maggio 2026 8.10
Nel corso dell'anno scolastico si è svolto con grande successo il Pon di chitarra rivolto agli alunni della scuola Baldassarre, diretta dalla Dirigente scolastica, prof. Angela Tannoia.

L'attività, promossa ed organizzata dal prof. Domenico Mezzina (esperto di chitarra) e la prof.ssa Mariangela Bucci (tutor), ha coinvolto un folto numero di alunni provenienti dalle diverse classi. Gli studenti fin da subito hanno dimostrato entusiasmo, partecipazione e forte motivazione.
Il Pon è stato finalizzato all'apprendimento delle basi tecniche dello strumento, allo sviluppo delle capacità musicali e al potenziamento delle competenze relazionali attraverso la musica d'insieme.

Durante gli incontri gli alunni hanno imparato gli accordi, semplici tecniche di accompagnamento ritmico e l'esecuzione di brani musicali (suonati e cantati) adeguati al loro livello.

Il progetto ha rappresentato un'importante occasione di crescita educativa, culturale ed emotiva per tutti i partecipanti, contribuendo a valorizzare il talento e la creatività degli studenti. Tra i 15 brani proposti e preparati nel corso delle lezioni, c'è stato un grande affettuoso omaggio al grande Gino Paoli. Tutti i brani, compreso l'omaggio al cantautore ligure sono stati eseguiti in un'esibizione che si è tenuta nel Teatro della scuola Baldassarre nella giornata di ieri, con il plauso e l'entusiasmo del pubblico intervenuto, con genitori fieri del lavoro svolto dai loro ragazzi.
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