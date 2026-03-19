Alla Baldassarre "Chef per un giorno": i ragazzi cucinano da professionisti

Un'esperienza nuova, originale e gratificante per una selezione di studenti della scuola Baldassarre, alle prese con un laboratorio di cucina alla presenza di tre chef professionisti: Giuseppe Frizzale, Teo Catanzaro e Piero Antonino. I ragazzi, affascinati dalle strategie culinarie dei tre chef, si sono cimentati nella preparazione delle crocchette di patate.I ragazzi si sono serviti degli ingredienti necessari per la preparazione di questa prelibatezza e hanno concluso l'operazione con la cottura e l'immancabile assaggio. Ha preso parte all'esperienza la coordinatrice del servizio Said, dott.ssa Filomena Spadavecchia ed il Laboratorio è stato realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Inclusione della scuola Baldassarre. Il laboratorio è stato realizzato nell'alveo del Servizio di Assistenza Educativa Specialistica dell'Ambito Territoriale di Trani - Bisceglie con la collaborazione dell ' ApS Cooking Solution, dedicato agli alunni in condizione di disabilità insieme all'Ufficio di Piano, i Servizi Sociali e le Istituzioni scolastiche. Tra gli obiettivi dell'iniziativa, quelli di stimolare l'autonomia personale e le capacità comunicative. Grandi gratificazioni per gli alunni coinvolti, dopo che sono stati consapevoli di aver creato qualcosa di personale, oltre che squisito.