Lavinia Group Volley Trani, trionfo in Supercoppa del Sud: le bianco-blu sono campionesse

La Lavinia Group Volley Trani conquista la, al termine di un percorso straordinario che ha visto le bianco-blu imporsi tra le migliori realtà del panorama pallavolistico meridionale. La manifestazione, disputata a Bisceglie, ha confermato il suo valore come competizione d'élite, riservata alle vincitrici delle Coppe Regionali di Serie C.Nel corso della semifinale, la Lavinia Group Volley Trani ha superato il Teams A2A Volley Catania, formazione ben organizzata e capace di esprimere un buon livello di gioco. Una gara equilibrata e spettacolare, che ha permesso alle bianco-blu di conquistare l'accesso alla finale, dove ad attenderle c'era la Pallavolo Rossano ASD, vittoriosa sull'Molinari Volley Napoli.La finale per il primo e secondo posto si è rivelata una sfida intensa e di altissimo livello. L'approccio iniziale della Lavinia Group Volley Trani non è stato dei migliori, con diversi errori che hanno favorito un avversario dotato di individualità di grande esperienza, abituate a palcoscenici di alto livello nazionale. Nonostante le difficoltà, la squadra è riuscita a restare in partita, ritrovando progressivamente equilibrio e fiducia.Dal secondo set le bianco-blu hanno alzato sensibilmente il ritmo, lavorando con efficacia in battuta, in particolare con Telesca e Rosa Musto, e riuscendo a limitare le soluzioni offensive avversarie grazie a una fase difensiva solida e continua. La crescita si è confermata anche nel terzo parziale, giocato ad altissima intensità, in cui la Lavinia Group ha mantenuto lucidità nonostante la fatica accumulata, anche in virtù di un calendario particolarmente impegnativo con quattro gare disputate in sette giorni.Protagonista in questa fase è stata Miriana Piarulli, incisiva sia in attacco che a muro, contribuendo in maniera determinante alla conquista del set.Nel quarto parziale la Pallavolo Rossano ha reagito, approfittando di qualche errore di troppo delle tranesi e riportando la gara in equilibrio, fino a portarla al tie-break.Nel set decisivo, però, la Lavinia Group Volley Trani ha espresso il massimo del proprio potenziale. Una prestazione di grande carattere e qualità ha permesso alle bianco-blu di prendere subito il controllo del gioco, con Valeria Gorgoglione protagonista, supportata dall'efficacia di Karolina Pidhurska e dall'ottima prova difensiva del libero Martina Curci. Determinante anche il turno in battuta di Piarulli, che ha messo in seria difficoltà la ricezione avversaria.Il tie-break si è chiuso con un netto 15-3, risultato che certifica la superiorità espressa nel momento decisivo e consegna alla Lavinia Group Volley Trani il titolo di campionessa della Supercoppa del Sud.Un successo che assume un valore ancora più significativo, considerando il livello della competizione, che raccoglie le eccellenze del Sud Italia, e il fatto di aver conquistato il titolo in un contesto territoriale fortemente sentito.La Lavinia Group Volley Trani si conferma così come una delle realtà di riferimento della pallavolo meridionale, al termine di un percorso fatto di qualità, sacrificio e straordinaria forza di gruppo.