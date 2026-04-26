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Lavinia Group Volley Trani, vittoria di carattere: tre punti pesanti contro Joy Volley

In campo dopo il turno di riposo e conquista una vittoria importante per 3-1 contro il Joy Volley femminile

Trani - domenica 26 aprile 2026 9.05
Il rientro in campionato non è stato semplice: dopo due settimane di stop e in una situazione ancora priva del supporto del pubblico, le bianco-blu hanno faticato inizialmente a ritrovare ritmo ed equilibrio. Il primo set è stato infatti molto combattuto, con le due squadre punto a punto, prima che la Lavinia Group riuscisse a distendersi nel finale e a chiudere sul 25-22.

Nel secondo parziale la gara ha seguito un copione simile, con le avversarie capaci di mettere in difficoltà le tranesi grazie a una buona fase difensiva e a una battuta efficace. Nonostante qualche difficoltà in ricezione, la squadra ha mantenuto lucidità, trovando soluzioni importanti in attacco, in particolare con Miranda in banda e con il coinvolgimento delle centrali, chiudendo il set sul 25-21.

Nel terzo set il Joy Volley ha alzato ulteriormente il livello, mantenendo sempre un piccolo margine di vantaggio e sfruttando al meglio le proprie occasioni. La Lavinia Group ha provato a rientrare fino al 21 pari, ma nel finale le ospiti sono state più precise, portando a casa il parziale 21-25.

Il quarto set si è rivelato decisivo e carico di tensione. Dopo un avvio equilibrato, le tranesi si sono trovate in difficoltà, scivolando sotto 8-14. Da quel momento è arrivata però una reazione di grande carattere: fondamentale il turno in battuta di Rosa Musto, che ha permesso di ricucire il gap e riportare fiducia nel gruppo. Determinanti anche le prestazioni in difesa del libero Martina Curci e il contributo di Karolina Pidhurska, decisive nei momenti finali. Sul 23 pari, la lucidità in regia e la concretezza in attacco hanno fatto la differenza, consentendo alla Lavinia Group Volley Trani di chiudere il match sul 25-23.

Tre punti di grande valore per la squadra, che in una fase decisiva della stagione dimostra compattezza e capacità di reagire nei momenti di difficoltà.

Ora l'attenzione si sposta sulla Supercoppa, un ulteriore banco di prova utile per continuare a crescere e prepararsi al meglio al rush finale di campionato.

La Lavinia Group Volley Trani continua il suo percorso con determinazione e consapevolezza.
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