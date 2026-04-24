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Cronaca

Droga in casa a Trani: giovane tenta di lanciarsi dal terzo piano, salvato dai carabinieri

Denunciata una coppia per spaccio, sequestrate cocaina e sostanze da taglio

Trani - venerdì 24 aprile 2026 13.40
Intervento dei carabinieri a Trani, in via Grecia, dove nel corso di un controllo all'interno di un appartamento è stata individuata un'attività di spaccio di cocaina. Nell'abitazione viveva una coppia, marito e moglie, segnalati all'autorità giudiziaria. Durante l'operazione sono stati recuperati denaro contante e telefoni cellulari utilizzati, secondo gli inquirenti, per gestire le ordinazioni.

Le verifiche sono poi proseguite in un secondo immobile poco distante, dove i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina insieme a mannite, sostanza comunemente impiegata per il taglio della droga. Proprio in questa seconda abitazione si trovava un giovane che, alla vista dei carabinieri, ha tentato un gesto estremo cercando di lanciarsi dal terzo piano. Decisivo l'intervento immediato dei militari, che sono riusciti ad afferrarlo per un braccio e a metterlo in salvo, evitando conseguenze tragiche. Il ragazzo è stato successivamente arrestato.
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