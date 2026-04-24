Angelo Guarriello commenta la notizia della candidatura a sindaco di Vito Branà

Il Movimento 5Stelle a Trani si sfila e lancia il suo Sindaco. Il commento di Angelo Guarriello, candidato Sindaco del centrodestra: "Prendo atto della scelta del Movimento 5 Stelle di candidare a sindaco Vito Branà, a cui riconosco serietà politica e rispetto dell'impegno assunto nei confronti della cittadinanza. Mantenere la parola data, in politica, non è mai scontato, ed è giusto dirlo con chiarezza quando accade.""Quello che sta emergendo in queste ore, però, racconta anche altro. - continua Guarriello - Il tentativo di costruire a Trani un cosiddetto "campo largo", dentro cui far rientrare tutto e il contrario di tutto pur di colmare un vuoto politico nel centrosinistra, ha prodotto esattamente l'effetto opposto: non una sintesi, ma una frattura. Non una visione condivisa, ma un'implosione.""Oggi quel progetto si presenta diviso in più parti, incapace di esprimere una direzione unitaria e credibile per la città - dichiara infine Guarriello - È la dimostrazione che le alleanze costruite senza coerenza politica e amministrativa non reggono alla prova dei fatti. Per questo credo che l'unico progetto in grado di offrire garanzie reali a Trani sia quello del centrodestra: una proposta chiara, una visione concreta e una squadra compatta. È da qui che voglio partire per restituire alla città stabilità, prospettiva e governo".