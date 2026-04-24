Polo museale Trani
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Vita di città

Fondazione SECA: 10° Anniversario 2016-2026, visita guidata al Polo Museale di Trani

La partecipazione alla visita guidata è gratuita con obbligo di prenotazione

Trani - venerdì 24 aprile 2026 Comunicato Stampa
In occasione del decimo anniversario della sua istituzione, la Fondazione S.E.C.A. invita la cittadinanza e i visitatori a un evento celebrativo speciale: una visita guidata serale tra le eccellenze del Polo Museale di Trani. L'appuntamento è fissato peroggi, 24 aprile, alle ore 18:00.

Dalla sua nascita, la Fondazione S.E.C.A. ha trasformato Palazzo Lodispoto in un faro culturale per l'intera Puglia, coniugando la conservazione della memoria storica con l'innovazione museale. La serata del 24 aprile non sarà solo un tour tra le sale, ma un racconto appassionato di dieci anni di mostre, concerti e progetti che hanno ridato vita al cuore antico della città.

La partecipazione alla visita guidata è gratuita con obbligo di prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni Fondazione S.E.C.A. : tel. 0883582470 o email. info@fondazioneseca.it
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