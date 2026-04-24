Fondazione SECA: 10° Anniversario 2016-2026, visita guidata al Polo Museale di Trani

In occasione del decimo anniversario della sua istituzione, lainvita la cittadinanza e i visitatori a un evento celebrativo speciale: una visita guidata serale tra le eccellenze del. L'appuntamento è fissato peroggi,, alleDalla sua nascita, laha trasformato Palazzo Lodispoto in un faro culturale per l'intera Puglia, coniugando la conservazione della memoria storica con l'innovazione museale. La serata del 24 aprile non sarà solo un tour tra le sale, ma un racconto appassionato di dieci anni di mostre, concerti e progetti che hanno ridato vita al cuore antico della città.La partecipazione alla visita guidata ècon obbligo di prenotazione.Per informazioni e prenotazioni