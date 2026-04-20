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Eventi e cultura

Trani, si chiude tra emozione e applausi la Rassegna Teatrale 2026 della Fondazione Seca

Standing ovation per Enrico Lo Verso in “Resta Diva”, omaggio a Maria Callas

Trani - lunedì 20 aprile 2026 8.50
Si è chiusa con l'intensità di un tributo senza tempo la Rassegna Teatrale 2026, organizzata dalla Fondazione S.E.C.A. presso il Polo Museale di Trani. L'ultimo appuntamento, andato in scena ieri sera, 18 aprile, ha visto protagonista un magistrale Enrico Lo Verso nello spettacolo "Resta Diva. Omaggio a Maria Callas".

Lo spettacolo, nato dalla drammaturgia e dalla regia di Alessandra Pizzi, ha trasformato il suggestivo auditorium del Polo Museale in un tempio della memoria. Accompagnato dalle note al pianoforte di Mirko Lodedo, il grande Enrico Lo Verso ha dato voce e corpo all'anima di Maria Callas, esplorando il confine sottile tra la grandezza dell'artista e la fragilità della donna. L'evento ha confermato la formula vincente della rassegna: una narrazione intima, capace di far dialogare la parola recitata con la musica dal vivo, catturando l'attenzione di un pubblico partecipe e commosso.

Il cartellone di questa edizione ha offerto al pubblico un percorso suggestivo tra grandi miti del passato e riflessioni contemporanee, grazie al cast di altissimo livello:

21 Febbraio |"E cantava le canzoni. L'arte è la vita di Rino Gaetano": L'apertura è stata affidata al talento di Alessio Vassallo che, insieme al pianista Lorenzo Mancarella, ha celebrato l'anima di Rino Gaetano, unendo parola e musica in un ritratto inedito del cantautore.

7 Marzo |"Le mie donne": Una serata dedicata alla forza della voce femminile. Sul palco Chiara Dimaggio e Sara Santucci, accompagnate dal Maestro Lorenzo Mancarella, hanno emozionato la platea con un viaggio tra le storie di donne iconiche del passato e del presente.

21 Marzo |"The Man Jesus": Un magistrale Roberto Ciufoli ha incantato il pubblico con una riflessione profonda e umana sulla figura di Cristo, narrata attraverso i volti e le voci di chi lo ha incontrato.

18 Aprile |"Resta Diva": Il gran finale con Enrico Lo Verso e il Maestro Mirko Lodedo. Un tributo intimo e potente alla "Divina" che ha chiuso la rassegna tra gli applausi scroscianti e una sentita standing ovation.


La rassegna non è stata solo una sequenza di spettacoli, ma un vero progetto di promozione culturale che ha saputo mescolare biografie di grandi icone e riflessioni contemporanee.
Con il successo di "Resta Diva", la Fondazione S.E.C.A. consolida il suo ruolo di motore creativo per Trani e dà appuntamento al pubblico per i prossimi eventi estivi che animeranno il cartellone del Polo Museale.
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