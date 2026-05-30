Politica
Trani, Patto Federativo tra Puglia Popolare e RispettiAmo Trani
L’intesa rafforza il peso dell’area moderata nel panorama politico locale
Trani - sabato 30 maggio 2026 19.37 Comunicato Stampa
Puglia Popolare e il movimento civico RispettiAmo Trani annunciano ufficialmente la sigla di un patto federativo. L'intesa, che ha decorrenza immediata, mira a costruire un sodalizio fondato su valori condivisi, iniziative concrete e una collaborazione attiva sul territorio.
L'accordo unisce le forze del movimento guidato a Trani dal Capogruppo Consiliare Donata Di Meo e del contenitore politico presieduto da Angela Mercorio. Una sinergia strategica che fornirà maggiore stabilità agli equilibri politici locali e che contribuirà in modo diretto ad aumentare il peso dell'area moderata sul tessuto regionale. Il patto federativo è stato ratificato dal segretario regionale di Puglia Popolare, Carlo Laurora, il quale ha espresso estrema soddisfazione per un'alleanza che consolida e radica ulteriormente la presenza dei due movimenti a Trani.
A margine della firma, Laurora ha aggiunto: «Ancora una volta, le alleanze più belle nascono dalla moderazione e dalla visione comune. Sono certo che due donne come Donata Di Meo e Angela Mercorio - forti e competenti - sapranno dare prestigio e valore aggiunto alla politica locale, che, mai come in questo momento, ha bisogno di rinnovamento, nuove competenze, ma anche di stabilità». Con questa unione, Puglia Popolare e RispettiAmo Trani si proiettano verso nuove sfide con un progetto politico rinvigorito che ha effetti già a partire dal ballottaggio del 7-8 giugno.
Donata Di Meo, Capogruppo Consiliare Puglia Popolare - Angela Mercorio, Segretario movimento RispettiAmo Trani
L'accordo unisce le forze del movimento guidato a Trani dal Capogruppo Consiliare Donata Di Meo e del contenitore politico presieduto da Angela Mercorio. Una sinergia strategica che fornirà maggiore stabilità agli equilibri politici locali e che contribuirà in modo diretto ad aumentare il peso dell'area moderata sul tessuto regionale. Il patto federativo è stato ratificato dal segretario regionale di Puglia Popolare, Carlo Laurora, il quale ha espresso estrema soddisfazione per un'alleanza che consolida e radica ulteriormente la presenza dei due movimenti a Trani.
A margine della firma, Laurora ha aggiunto: «Ancora una volta, le alleanze più belle nascono dalla moderazione e dalla visione comune. Sono certo che due donne come Donata Di Meo e Angela Mercorio - forti e competenti - sapranno dare prestigio e valore aggiunto alla politica locale, che, mai come in questo momento, ha bisogno di rinnovamento, nuove competenze, ma anche di stabilità». Con questa unione, Puglia Popolare e RispettiAmo Trani si proiettano verso nuove sfide con un progetto politico rinvigorito che ha effetti già a partire dal ballottaggio del 7-8 giugno.
Donata Di Meo, Capogruppo Consiliare Puglia Popolare - Angela Mercorio, Segretario movimento RispettiAmo Trani