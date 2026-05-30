Trani, Patto Federativo tra Puglia Popolare e RispettiAmo Trani

e il movimento civicoannunciano ufficialmente la sigla di un patto federativo. L'intesa, che ha decorrenza immediata, mira a costruire un sodalizio fondato su valori condivisi, iniziative concrete e una collaborazione attiva sul territorio.L'accordo unisce le forze del movimento guidato a Trani dal Capogruppo Consiliaree del contenitore politico presieduto da. Una sinergia strategica che fornirà maggiore stabilità agli equilibri politici locali e che contribuirà in modo diretto ad aumentare il peso dell'area moderata sul tessuto regionale. Il patto federativo è stato ratificato dal segretario regionale di, il quale ha espresso estrema soddisfazione per un'alleanza che consolida e radica ulteriormente la presenza dei due movimenti a Trani.A margine della firma,ha aggiunto: «Ancora una volta, le alleanze più belle nascono dalla moderazione e dalla visione comune. Sono certo che due donne come Donata Di Meo e Angela Mercorio - forti e competenti - sapranno dare prestigio e valore aggiunto alla politica locale, che, mai come in questo momento, ha bisogno di rinnovamento, nuove competenze, ma anche di stabilità». Con questa unione,si proiettano verso nuove sfide con un progetto politico rinvigorito che ha effetti già a partire dal ballottaggio del 7-8 giugno.