Ballottaggio 8 giugno, chiusi alcuni uffici del Comune

In concomitanza con il turno di ballottaggio per scegliere il nuovo sindaco della Città di Trani ed in programma domenica 7 giugno e lunedì 8 giugno, l'ufficio anagrafe (ad eccezione delle carte d'identità), l'ufficio di stato civile (ad eccezione delle dichiarazioni di nascita e di morte) e l'ufficio tributi resteranno chiusi al pubblico nella giornata di lunedì 8 giugno. La chiusura si rende necessaria per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali