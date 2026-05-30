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Ballottaggio 8 giugno, chiusi alcuni uffici del Comune

Per garantire le operazioni di spoglio elettorale

Trani - sabato 30 maggio 2026
In concomitanza con il turno di ballottaggio per scegliere il nuovo sindaco della Città di Trani ed in programma domenica 7 giugno e lunedì 8 giugno, l'ufficio anagrafe (ad eccezione delle carte d'identità), l'ufficio di stato civile (ad eccezione delle dichiarazioni di nascita e di morte) e l'ufficio tributi resteranno chiusi al pubblico nella giornata di lunedì 8 giugno. La chiusura si rende necessaria per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali
Elezioni Amministrative 2026
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