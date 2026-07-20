Trani - Vincita super al Gratta e Vinci
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Cronaca

Colpo grosso in via Festa Campanile: il numero 17 sfata il mito e regala 250.000 euro con un "Miliardario"

La Dea Bendata bacia la ricevitoria cittadina che si trova in via Festa Camoanile. Da questa sera è caccia aperta al fortunato vincitore

Trani - lunedì 20 luglio 2026 22.15
C'è chi lo teme, chi lo evita e chi, da questa sera, lo ringrazierà per il resto dei suoi giorni. Il numero 17, da sempre associato alla superstizione e alla sfortuna, ha deciso di sfatare ogni tabù e di travestirsi da eroe indiscusso della calda estate 2026. La Dea Bendata ha fatto tappa in una Tabaccheria di via Festa Campanile, fermandosi presso la frequentata ricevitoria locale. È qui che un anonimo e decisamente fortunato giocatore ha acquistato un tagliando del Gratta e Vinci "Il Miliardario" (dal costo di soli 5 euro) che si è rivelato una vera e propria miniera d'oro.

Grattando l'area dei "Numeri Vincenti", il giocatore ha visto comparire in prima fila proprio il 17. La vera e propria scarica di adrenalina è arrivata subito dopo quando, scorrendo i "Suoi Numeri" nell'ultima fila in basso, è spuntato il corrispettivo gemello. Sotto la casella, la cifra che cambia la vita: € 250.000 (duecentocinquantamila euro). Una vincita straordinaria, a un passo dal premio massimo di mezzo milione previsto dal tagliando.

Da questa sera in città è ufficialmente aperta la "caccia al fortunato". Tra i clienti della ricevitoria e i residenti del quartiere non si parla d'altro, nel tentativo di dare un volto e un nome al neomilionario, o più probabilmente a una persona comune del posto che ha visto i propri progetti futuri realizzarsi in un batter d'occhio. Dalla redazione vanno i più calorosi complimenti e i migliori auguri al misterioso vincitore: per lui, tra l'afa di questi giorni e una vincita del genere, l'estate si è fatta davvero bollente!
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