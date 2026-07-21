«Giochi senza barriere», sei giornate al mare dedicate a inclusione, famiglie e bambini

Torna anche per l'estate 2026 l'appuntamento con «Giochi senza barriere», il progetto promosso dall'A.Ge. (Associazione Italiana Genitori) di Trani, che propone sei giornate dedicate a bambini e famiglie all'insegna dell'inclusione, del divertimento e della condivisione. L'iniziativa si svolgerà presso il Lido Matinelle dal 24 al 26 agosto e dal 31 agosto al 2 settembre, dalle 9 alle 12.L'obiettivo è promuovere i valori del volontariato, dell'accoglienza e della partecipazione, offrendo ai più piccoli un ambiente in cui sentirsi accolti e valorizzati. Nel corso delle giornate sono previste attività ludiche, musica, laboratori artistici, giochi, momenti di animazione, attività sportive e ricreative, oltre alle giornate al mare, con l'intento di favorire amicizie, collaborazione e spirito di gruppo.L'associazione sottolinea come il progetto rappresenti ormai un punto di riferimento per il territorio, grazie all'impegno dei volontari che lavorano per abbattere non solo le barriere fisiche, ma anche quelle culturali e relazionali, promuovendo una comunità sempre più inclusiva. «Crediamo profondamente che ogni bambino e ogni famiglia debbano sentirsi accolti, ascoltati e valorizzati. Vedere i bambini giocare, sorridere e sentirsi parte di un gruppo rappresenta la testimonianza più autentica della forza dell'inclusione», evidenzia l'A.Ge.Un ringraziamento particolare viene rivolto al Lido Matinelle, che da anni sostiene le iniziative dell'associazione condividendone i valori di solidarietà e accoglienza.