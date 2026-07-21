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Trani tra le «Città che leggono»: dal Ministero 45mila euro per promuovere la cultura

Settimo posto in graduatoria con un finanziamento destinato a progetti per la promozione della lettura

Trani - martedì 21 luglio 2026
Il Comune di Trani è tra gli otto vincitori del bando nazionale «Città che legge 2025», promosso dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura. La graduatoria, relativa ai Comuni con una popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti, assegna alla città un finanziamento di 45mila euro per la realizzazione di progetti dedicati alla promozione della lettura.

Trani si è classificata al settimo posto con un punteggio di 72, rientrando tra gli otto progetti ammessi al finanziamento insieme a realtà come Lecce, Jesolo, Lamezia Terme, Savona, Assisi, Lugo e Spinea.

Il riconoscimento consentirà all'amministrazione comunale di sviluppare iniziative rivolte alla diffusione della cultura del libro e della lettura, valorizzando biblioteche, scuole, associazioni e tutti i soggetti coinvolti nella promozione culturale del territorio.

L'esito della graduatoria conferma Trani tra le città italiane che potranno beneficiare delle risorse ministeriali destinate a rafforzare i progetti di promozione della lettura e della partecipazione culturale.
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