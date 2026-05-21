“Interno 75. Il coraggio di entrare”: Savino Sarno presenta la sua silloge poetica alla Biblioteca Bovio a Trani

La Biblioteca Comunale Giovanni Bovio si conferma ancora una volta un vivace centro culturale per la città di Trani, aprendo le sue porte a un nuovo e speciale appuntamento letterario. Giovedì 21 maggio, alle ore 18:30, i suggestivi spazi della biblioteca ospiteranno la presentazione ufficiale dell'opera firmata dall'autore tranese Savino Sarno, dal titolo "Interno 75. Il coraggio di entrare", pubblicata per la collana Edizioni Dialoghi.Il volume si presenta come una preziosa silloge poetica capace di guidare il lettore in un viaggio intimo, potente e profondamente introspettivo, volto a esplorare i territori più nascosti e autentici dell'esperienza umana. La cittadinanza e gli appassionati di poesia sono invitati a partecipare a questo incontro ravvicinato con la sensibilità dell'autore, per condividere un momento di riflessione e riscoperta interiore nel cuore pulsante della cultura cittadina.