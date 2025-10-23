Biblioteca Comunale di Trani
Trani ricorda Michele Rizzi: in un libro le sue poesie d'amore

Venerdì 24 ottobre, in Biblioteca, la presentazione del libro postumo che celebra l'amore, nel primo anniversario della morte dell'autore

Trani - giovedì 23 ottobre 2025 7.53 Comunicato Stampa
Venerdì 24 ottobre 2025, ore 17.30, la Città di Trani, Assessorato alle Culture, in collaborazione con le associazioni culturali FOS e I libri di Medea, invita a partecipare alla presentazione del libro di poesie "MI HAI DETTO MILLE VOLTE CHE MI AMERAI SEMPRE" di Michele Rizzi per FOS edizioni, a cura di Nicola Rizzi e Mariella Medea Sivo.

La presentazione avviene in concomitanza del primo anniversario di morte di Michele Rizzi, da sempre accanito lettore e promotore della lettura che con la Biblioteca comunale aveva sviluppato un rapporto di costante frequentazione. Nella raccolta postuma voluta dalla moglie Anna Maria Valenziano e dai figli Massimo e Fabio, protagonista è l'amore inteso come eterna fonte di ispirazione, luce che illumina le pagine, linfa che continua a circolare nonostante il distacco. Le poesie rappresentano il tentativo ben riuscito di dare voce a ciò che spesso rimane inespresso, di dare forma a ciò che è informe e senso a ciò che sembra inspiegabile e assurdo.

Dopo i saluti istituzionali, condurranno l'incontro Rossella Piccarreta, poetessa e docente presso il Liceo classico De Sanctis, e Mariella Medea Sivo, editor e book-blogger.
