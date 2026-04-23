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Vita di città

Trani celebra l’81° Anniversario della Liberazione: cerimonie il 25 aprile

Momenti solenni tra memoria e partecipazione civile per onorare i Caduti e i valori della libertà

Trani - giovedì 23 aprile 2026
Si terranno sabato 25 aprile 2026 le celebrazioni per l'81° Anniversario della Liberazione, una ricorrenza fondamentale per la storia del Paese e per la memoria collettiva della comunità tranese.
Il programma della giornata prevede due momenti istituzionali particolarmente significativi. Alle ore 10.00, in via Domenico di Terlizzi, avrà luogo la deposizione di una corona d'alloro presso la lapide dedicata al concittadino Domenico di Terlizzi, in segno di omaggio e riconoscenza.
Le celebrazioni proseguiranno alle ore 11.00 presso la Villa Comunale, al Monumento ai Caduti, con l'alzabandiera, l'onore ai Caduti e la deposizione di una seconda corona. Un momento solenne che vedrà la partecipazione delle autorità civili e militari, delle associazioni e dei cittadini.
L'iniziativa rappresenta un'occasione per rinnovare i valori di libertà, democrazia e pace, nel ricordo di quanti hanno sacrificato la propria vita per il futuro del Paese
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