Scrutatori di seggio: aperte le candidature per le elezioni amministrative 2026

I soggetti interessati allo svolgimento dell'incarico di scrutatore di seggio, regolarmente iscritti nell'Albo degli scrutatori del Comune di Trani, sono invitati a manifestare la propria disponibilità alla nomina in occasione delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.L'istanza per la nomina di scrutatore, redatta sull'apposita modulistica allegata, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre lunedì 20 aprile 2026 direttamente all'Ufficio Protocollo (negli orari di apertura al pubblico) o a mezzo di posta elettronica ai seguenti indirizzi: protocollo@cert.comune.trani.bt.it (PEC) e responsabile.elettorale@comune.trani.bt.it (MAIL). Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Manifestazione d'interesse per la nomina a scrutatore nelle elezioni amministrative 2026".Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di identità dell'istante, in corso di validità. Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni:• redatte su modulistica e modalità difforme da quella allegata al presente avviso;• pervenute da coloro non iscritti all'Albo degli scrutatori del Comune di Trani;• pervenute fuori termine (oltre il giorno 20 aprile 2026);• prive della sottoscrizione del richiedente;• prive del documento di riconoscimento del richiedente;• in cui non sono stati compilati i campi obbligatori.La data e l'ora in cui si terrà la seduta della Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori, mediante sorteggio tra coloro che abbiano manifestato regolare istanza, verranno resi noti con apposito manifesto che sarà affisso almeno due giorni prima all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici. Si fa presente che nei giorni successivi alla seduta pubblica, coloro che sono stati nominati ne riceveranno notifica nei modi di legge.Si evidenzia che i componenti di seggio dovranno rendersi disponibili per le giornate di:◦ Sabato 23 maggio 2026 per l'insediamento dei seggi (entro e non oltre le ore 16:00) e sino al completamento delle operazioni preliminari a quelle di voto;◦ Domenica 24 maggio 2026 dalle ore 7:00 alle ore 23:00 per le operazioni di voto;◦ Lunedì 25 maggio 2026 dalle ore 7:00 alle ore 15:00 per le operazioni di voto e successivamente sino alla conclusione delle operazioni di scrutinio;◦ nonché per l'eventuale turno di ballottaggio:◦ Sabato 6 giugno 2026 per l'insediamento dei seggi (entro e non oltre le ore 16:00) e sino al completamento delle operazioni preliminari a quelle di voto;◦ Domenica 7 giugno 2026 dalle ore 7:00 alle ore 23:00 per le operazioni di voto;◦ Lunedì 8 giugno 2026 dalle ore 7:00 alle ore 15:00 per le operazioni di voto e successivamente sino alla conclusione delle operazioni di scrutinio;Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Elettorale (0883581303, 0883581309) dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12.