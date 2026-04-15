Torna il Trani Hair Festival: bellezza, spettacolo e solidarietà protagonisti a Bisceglie

Sarà una serata all'insegna della creatività, dell'inclusione e soprattutto della solidarietà quella in programmapresso il Divinae Club di Bisceglie, dove si terrà la seconda edizione del Trani Hair Festival.L'evento, organizzato dall'associazione di categoria Parrucchieri in Scena Trani, presieduta da Mauro Rigante, si conferma non solo come un momento di espressione artistica per i professionisti del settore, ma anche come una concreta occasione per fare del bene.Protagonisti della serata saranno gli operatori del benessere associati, che daranno vita a una suggestiva sfilata in forma di musical: parrucchieri e hairstylist metteranno in scena il proprio estro creativo, realizzando acconciature dal vivo su modelli, modelle e ballerini, in un connubio di moda, arte e spettacolo.Ma il cuore dell'iniziativa va ben oltre la passerella. Il Trani Hair Festival nasce infatti con un forte intento benefico: l'intero ricavato della serata sarà devoluto alle associazioni, realtà impegnate quotidianamente nel volontariato e nel sostegno alle persone più fragili.Un gesto concreto che dimostra come anche eventi legati al mondo della bellezza possano trasformarsi in strumenti di aiuto per la comunità, contribuendo a sostenere progetti sociali e a rafforzare la rete solidale del territorio.Alla manifestazione prenderanno parte anche le istituzioni cittadine, con la presenza del sindaco di Trani Amedeo Bottaro e del vicesindaco Fabrizio Ferrante, a testimonianza dell'importanza dell'iniziativa e del suo valore sociale.Il Trani Hair Festival si propone dunque come un evento capace di unire spettacolo e impegno civile, mettendo al centro valori fondamentali come l'inclusione, la beneficenza e la solidarietà. Un appuntamento che invita tutta la comunità a partecipare, non solo per assistere a uno show originale e coinvolgente, ma anche per contribuire, concretamente, a fare la differenza.