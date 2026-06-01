Trani ospita il seminario "Architettura antica: dialogo tra Storia dell'Architettura e Restauro"Giovedì 4 giugno 2026, dalle 15.30 alle 19.30, presso la sede dell'Ordine degli Architetti P.P.C. BAT a Palazzo Covelli, si terrà il seminario "Architettura antica: dialogo tra Storia dell'Architettura e Restauro", promosso dall'Ordine degli Architetti P.P.C. BAT – Commissione Cultura e Pari Opportunità.L'iniziativa nasce con l'obiettivo di approfondire il rapporto tra la ricerca storico-critica e le pratiche di conservazione del patrimonio architettonico, favorendo il confronto tra istituzioni, mondo accademico e professionisti del settore. Interverranno infatti rappresentanti del Ministero della Cultura, docenti della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Bari ed esperti impegnati nella tutela e nel restauro dei monumenti.Al centro dell'incontro vi sarà il tema dell'anastilosi, una tecnica di restauro che consiste nella ricomposizione di edifici e strutture antiche attraverso il reimpiego degli elementi originali conservati. Si tratta di una pratica particolarmente complessa che richiede una conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche del monumento. In un Paese come l'Italia, custode di un patrimonio archeologico e architettonico unico nel contesto mediterraneo, il dibattito su metodologie e criteri di intervento appare oggi più che mai attuale.Dopo i saluti istituzionali del Presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. BAT, arch. Andrea Roselli, e del Sindaco di Trani, avv. Amedeo Bottaro, aprirà i lavori l'arch. Anita Guarnieri, Direttrice del Castello Svevo di Bari – Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia e Soprintendente ad interim della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani.Protagoniste del seminario saranno le professoresse Monica Livadiotti e Valentina Santoro, docenti rispettivamente di Storia dell'Architettura e di Restauro dei Monumenti presso il Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design del Politecnico di Bari. Attraverso un dialogo tra le due discipline, le relatrici ripercorreranno alcuni significativi casi di studio del Novecento e presenteranno esperienze maturate direttamente sul campo, in Italia e all'estero, offrendo spunti di riflessione sulle sfide contemporanee della conservazione del patrimonio.Le conclusioni saranno affidate al prof. Nicola Martinelli, docente di Urbanistica presso il Politecnico di Bari, Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio e componente del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero della Cultura.A coordinare i lavori sarà l'arch. Francesca Onesti, Presidente della Commissione Cultura e Pari Opportunità dell'Ordine degli Architetti P.P.C. BAT.L'incontro si concluderà con una tavola rotonda aperta al confronto con il pubblico, occasione per approfondire temi e prospettive legati alla tutela, alla valorizzazione e al restauro dell'architettura antica.Il seminario attribuisce 4 Crediti Formativi Professionali (CFP) ed è rivolto ad architetti, professionisti del settore e a tutti coloro che nutrono interesse per la conservazione del patrimonio culturale.Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.