Elezioni Trani 2026: quando il fango social cancella la dignità della politica

Giacomo Marinaro , è stato travolto da illazioni e attacchi per un presunto apparentamento poi mai formalizzato;

, è stato travolto da illazioni e attacchi per un presunto apparentamento poi mai formalizzato; Angelo Guarriello, è stato preso di mira dai commenti web persino nel momento di massima vulnerabilità fisica, dopo un malore che gli ha impedito di tenere il comizio finale;

è stato preso di mira dai commenti web persino nel momento di massima vulnerabilità fisica, dopo un malore che gli ha impedito di tenere il comizio finale; Ninni De Feudis ed Alessandro Moscatelli, sono stati attaccati pesantemente nel momento in cui hanno scelto liberamente di ritirare la propria candidatura;

ed sono stati attaccati pesantemente nel momento in cui hanno scelto liberamente di ritirare la propria candidatura; Marco Galiano , è stato bersagliato da insulti personali volti a screditarne l'adeguatezza al ruolo di Primo Cittadino fin dall'inizio del percorso;

, è stato bersagliato da insulti personali volti a screditarne l'adeguatezza al ruolo di Primo Cittadino fin dall'inizio del percorso; Vito Branà è stato messo in croce sui social per la scelta sua e del Movimento 5 Stelle di correre in solitaria.

Il caso esploso attorno ade al movimento civicoè solo l'ultimo, deprimente capitolo di quella che si attesta, senza mezzi termini, come la campagna elettorale più brutta e violenta della storia recente della nostra città. La politica è fatta di scelte, di strategie, di accordi. Si può essere d'accordo o si può dissentire ferocemente, ed è questo il bello della democrazia. Ma quello che sta accadendo a Trani nelle ultime ore, a ridosso del ballottaggio del 7-8 giugno, non ha nulla a che fare con la democrazia. Ha a che fare con la barbarie.Dopo il primo turno del 24 e 25 maggio,ha scelto di non far morire il proprio progetto civico, siglando un, il movimento guidato a livello regionale dae a Trani dal capogruppo. Una sinergia strategica nata – come si legge nel comunicato ufficiale – per "aumentare il peso dell'area moderata" e dare stabilità agli equilibri politici locali in vista del ballottaggio. Una decisione legittima, ponderata e rivendicata con forza dalla stessa Mercorio sulla sua pagina Facebook:"Non siamo la ruota di nessuno e non abbiamo scelto di stare all'ombra di qualcuno. Questa scelta non nasce da logiche di poltrone o da interessi personali. La nostra identità resta intatta, cambia solo lo spazio attraverso cui faremo sentire la nostra voce. I progetti autentici non si abbandonano: si fanno crescere." Un posizionamento chiaro, trasparente, basato su un'onestà intellettuale che la candidata ha promesso di mantenere intatta, continuando a contestare ciò che non andrà bene, da qualunque parte provenga.La pubblicazione della notizia ha scatenato sui social un'autentica tempesta di fango. Accanto a critiche politiche legittime e civili, si è riversata una quantità intollerabile dirivolti direttamente alla persona di Angela Mercorio:Lo affermo con assoluta fermezza:Esprimere il proprio dissenso è un diritto; insultare, aggredire e tentare di distruggere la reputazione di una donna e di una professionista è un comportamento vile dal quale prendiamo totalmente le distanze. I contenuti degli haters e i profili falsi che infestano la rete sono già stati tracciati e cancellati, e restano a disposizione per eventuali azioni legali a tutela dell'immagine della candidata. Il problema, purtroppo, non è isolato.Questa tornata amministrativa del 2026 ha visto un sistematico ricorso alla gogna mediatica, un tiro al bersaglio che non ha risparmiato nessuno schieramento:Ora la stessa identica macchina del fango si è attivata controma adesso basta!! È il momento di tirare una linea invalicabile. Questa totale assenza di filtri, questo sputare veleno protetti da uno schermo, sta distruggendo il tessuto sociale e civile della nostra comunità. Dietro ogni candidato, dietro ogni sigla, dietro ogni scelta strategica ci sono persone in carne e ossa, storie personali, sacrifici e famiglie. C'è il coraggio di metterci la faccia, una dote che manca completamente a chi aggredisce nell'anonimato delle tastiere.Non può e non deve essere la distruzione sistematica dell'avversario. Faccio un richiamo forte, deciso e disperato a un valore che Trani sta drammaticamente smarrendo:Prima dei voti, prima delle poltrone e prima dei Like su Facebook, viene la dignità umana., e smettiamo di essere un branco digitale pronto al linciaggio. Solidarietà ade a chiunque scelga di fare politica con la testa alta, rifiutandosi di farsi piegare dall'odio.