Centro di raccolta in via Finanzieri
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Vita di città

Amiu, martedì 2 giugno il Centro Comunale di Raccolta in via Finanzieri sarà aperto solo di mattina

Resterà chiuso il pomeriggio

Trani - domenica 31 maggio 2026
AMIU S.p.A. informa la cittadinanza che martedì 2 giugno 2026 il Centro Comunale di Raccolta in via Finanzieri sarà aperto di mattina dalle ore 8.00 alle 13.00 mentre resterà chiuso al pubblico nella fascia oraria pomeridiana. Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione.

Per ogni informazione è possibile contattare AMIU S.p.A. - Trani al Numero Verde 800 665155 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00, scrivere all'indirizzo info@amiutrani.it o alla pagina AMIU Trani tramite Facebook e Instagram.
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