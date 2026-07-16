AMIU Trani ammessa a finanziamento per il progetto per l’autoproduzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)

>, AMIU S.p.A. – afferma l'Amministratore Unico Ing. Gaetano Nacci - punta alla realizzazione di modello energetico aziendale basato sull'elettricità autoprodotta con un sistema energetico aziendale decarbonizzato più efficiente, da mettere a disposizione anche di altri soggetti istituzionali quali Comune di Trani e ASL BT".



Trani, 15/07/2026



Ufficio Stampa AMIU S.p.A.

L' AMIU Spa comunica con una nota stampa di essere stata ammessa a finanziamento l'agevolazione richiesta pari a 425.187,50 euro rispetto alla spesa ammissibile preventivata di 2.058.845,94 euro per il progetto per l'autoproduzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) proposto da AMIU S.p.A. candidabile nell'ambito dell'Avviso del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in attuazione dell' Azione 2.2.1 del PN RIC 2021-2027. L'istanza di partecipazione alla procedura pubblica per la selezione di progetti per autoproduzione da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) presentata da AMIU S.p.A. al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica rientra nell'elenco delle istanze approvate, pubblicato con Decreto n. 239 del 08/07/2026 del Direttore Generale della Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari del MASE Ing. Stefania Crotta. Tra le 566 istanze che compongono l'elenco completo del Decreto MASE, per ordine di grandezza e per tipologia di azienda, l'istanza di AMIU S.p.A. è, in assoluto, la terza in Italia e la seconda tra le istanze dei progetti finanziati."L'ammissione a finanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica relativa al progetto per autoproduzione di energia presentato a marzo scorso da AMIU S.p.A, di intesa con il Comune di Trani - dichiara il Sindaco di Trani Dott. Marco Galiano - rappresenta una conferma dell'importanza strategica e della intuizione di investire nel campo energetico tramite lo sviluppo di un asset complementare ai servizi ambientali. L'attuazione del progetto consentirà all'Azienda Pubblica e ai partners istituzionali di coniugare efficienza gestionale, sostenibilità ambientale e stabilità economica nel medio-lungo periodo"."Nel solco dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Trani del 7 aprile 2026 della delibera con <