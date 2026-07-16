Attualità
Il fascino della Luna e il mito del Leone: a Palazzo delle Arti Beltrani un nuovo viaggio tra arte, scienza e misteri del cosmo
Oggi torna a Trani l’atteso appuntamento con i “Percorsi Stellari”: tra laboratori didattici per bambini, osservazioni al telescopio di Luna e Venere, degustazioni tipiche e le collezioni d’arte
Trani - giovedì 16 luglio 2026
Dopo il successo del debutto stagionale, la spettacolare Corte 'Davide Santorsola' di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani si prepara a spalancare nuovamente le sue porte al pubblico per il secondo e imperdibile appuntamento del ciclo estivo "Percorsi Stellari". Giovedì 16 luglio, l'evoluzione del fortunato format "Una Notte al Museo", co-organizzato da Delle Arti ODV ETS e dall'Associazione astrofili Cieli Stellati di Puglia, guiderà visitatori di tutte le età in un viaggio suggestivo e condiviso, dove il fascino senza tempo della storia locale si fonde con i segreti più profondi della volta celeste. Pensati per turisti, fedeli abbonati e visitatori della stagione artistica e culturale del palazzo, gli appuntamenti sono capaci di spalancare una finestra sul cielo e avvicinare le famiglie ai segreti del cosmo. Il progetto fonde il mistero dell'universo e il fascino della cultura per coinvolgere adulti e bambini, attraverso presentazioni scientifiche, osservazioni al telescopio, laboratori didattici e persino piccole degustazioni di prodotti tipici pugliesi. Il nuovo capitolo di questa rassegna, intitolato "La Luna e il Leone", metterà al centro dell'esplorazione la Luna e Venere, due dei corpi celesti più affascinanti e luminosi del nostro firmamento, regalando ai presenti uno spettacolo visivo mozzafiato e un'occasione unica per vivere e amare il patrimonio culturale del territorio in modo del tutto innovativo.
La ricca programmazione della serata prenderà il via alle ore 19:00 con uno spazio interamente dedicato ai piccoli scienziati.
Il laboratorio didattico e interattivo "Le costellazioni del cielo estivo", rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni accompagnati da almeno un genitore, stimolerà la curiosità dei più giovani attraverso il gioco e la scoperta attiva delle geometrie celesti che popolano le notti d'estate. Poichè i posti limitati, per questa attività la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata compilando il modulo online disponibile al link: https://forms.gle/By599Na6rfqTwzX57
Sempre a partire dalle ore 19:00, Palazzo Beltrani offrirà l'opportunità di immergersi nella bellezza delle sue collezioni museali, arricchite per l'occasione dalla splendida mostra "Contaminazioni: Incursioni sul Classico", a cura di Sandro Sardella e Michela Cianti, con le opere, i pannelli artistici e le stampe 3D del designer Sergio Azzellino, e dalla proiezione di appassionanti video-documentari dedicati alla millenaria storia della città di Trani. Ad impreziosire ulteriormente l'esperienza sensoriale dei partecipanti non mancheranno le degustazioni di prodotti tipici pugliesi, un connubio perfetto che unisce la meraviglia della conoscenza astronomica ai sapori autentici del territorio.
Al calare del crepuscolo, dalle ore 19:45 alle ore 20:30, l'attenzione si sposterà verso l'infinito. Avrà inizio la vera e propria serata astronomica che inviterà il pubblico a tenere gli occhi puntati all'insù per l'osservazione diretta al telescopio della Luna e di Venere, guidata dagli esperti divulgatori dell'Associazione Cieli Stellati di Puglia. A partire dalle ore 21:00, l'esplorazione scientifica lascerà spazio anche alla suggestione e al racconto, con la narrazione dei miti antichi che si celano dietro le costellazioni estive e la scoperta dei corpi celesti tipici del periodo estivo.
I biglietti per La Luna e il Leone di Percorsi stellari (ticket 10,00 euro, soci partner 8,00 euro) sono acquistabili su Vivaticket al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/percorsi-stellari/295781
Il virtuale viaggio tra le stelle si concluderà con l'ultimo appuntamento di venerdì 18 settembre "Il Signore degli Anelli", un'avventura straordinaria interamente dedicata a Saturno, il pianeta più affascinante del Sistema Solare, celebre per i suoi maestosi anelli di ghiaccio e roccia. L'appuntamento inizierà alle 20:00 con il laboratorio per bambini "Saturno, il pianeta dagli anelli di ghiaccio" e continuerà dalle 20:45 con la serata astronomica e l'esplorazione telescopica del pianeta e delle sue lune. Dal fascino dei pianeti vicini fino ai confini del sistema solare, il tetto di astri di Palazzo Beltrani farà da cornice a questa imperdibile esperienza che fonde passato e futuro, scienza e arte, lasciando ancora una volta tutti i partecipanti con il naso all'insù.
I biglietti per i singoli eventi della X Stagione Artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, oltre che al botteghino, sono disponibili anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/stagione-artistica-palazzo/4206.
Altra possibilità per la prenotazione è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma. Il programma è generoso e mantiene la promessa di essere un importante e insostituibile volano per l'appeal turistico della bellissima città sul mare. La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani è visionabile o scaricabile: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/decima-stagione-artistica-del-palazzo-delle-arti-beltrani-2026-cjq7qw4f0g
Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it
La ricca programmazione della serata prenderà il via alle ore 19:00 con uno spazio interamente dedicato ai piccoli scienziati.
Il laboratorio didattico e interattivo "Le costellazioni del cielo estivo", rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni accompagnati da almeno un genitore, stimolerà la curiosità dei più giovani attraverso il gioco e la scoperta attiva delle geometrie celesti che popolano le notti d'estate. Poichè i posti limitati, per questa attività la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata compilando il modulo online disponibile al link: https://forms.gle/By599Na6rfqTwzX57
Sempre a partire dalle ore 19:00, Palazzo Beltrani offrirà l'opportunità di immergersi nella bellezza delle sue collezioni museali, arricchite per l'occasione dalla splendida mostra "Contaminazioni: Incursioni sul Classico", a cura di Sandro Sardella e Michela Cianti, con le opere, i pannelli artistici e le stampe 3D del designer Sergio Azzellino, e dalla proiezione di appassionanti video-documentari dedicati alla millenaria storia della città di Trani. Ad impreziosire ulteriormente l'esperienza sensoriale dei partecipanti non mancheranno le degustazioni di prodotti tipici pugliesi, un connubio perfetto che unisce la meraviglia della conoscenza astronomica ai sapori autentici del territorio.
Al calare del crepuscolo, dalle ore 19:45 alle ore 20:30, l'attenzione si sposterà verso l'infinito. Avrà inizio la vera e propria serata astronomica che inviterà il pubblico a tenere gli occhi puntati all'insù per l'osservazione diretta al telescopio della Luna e di Venere, guidata dagli esperti divulgatori dell'Associazione Cieli Stellati di Puglia. A partire dalle ore 21:00, l'esplorazione scientifica lascerà spazio anche alla suggestione e al racconto, con la narrazione dei miti antichi che si celano dietro le costellazioni estive e la scoperta dei corpi celesti tipici del periodo estivo.
I biglietti per La Luna e il Leone di Percorsi stellari (ticket 10,00 euro, soci partner 8,00 euro) sono acquistabili su Vivaticket al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/percorsi-stellari/295781
Il virtuale viaggio tra le stelle si concluderà con l'ultimo appuntamento di venerdì 18 settembre "Il Signore degli Anelli", un'avventura straordinaria interamente dedicata a Saturno, il pianeta più affascinante del Sistema Solare, celebre per i suoi maestosi anelli di ghiaccio e roccia. L'appuntamento inizierà alle 20:00 con il laboratorio per bambini "Saturno, il pianeta dagli anelli di ghiaccio" e continuerà dalle 20:45 con la serata astronomica e l'esplorazione telescopica del pianeta e delle sue lune. Dal fascino dei pianeti vicini fino ai confini del sistema solare, il tetto di astri di Palazzo Beltrani farà da cornice a questa imperdibile esperienza che fonde passato e futuro, scienza e arte, lasciando ancora una volta tutti i partecipanti con il naso all'insù.
I biglietti per i singoli eventi della X Stagione Artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, oltre che al botteghino, sono disponibili anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/stagione-artistica-palazzo/4206.
Altra possibilità per la prenotazione è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma. Il programma è generoso e mantiene la promessa di essere un importante e insostituibile volano per l'appeal turistico della bellissima città sul mare. La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani è visionabile o scaricabile: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/decima-stagione-artistica-del-palazzo-delle-arti-beltrani-2026-cjq7qw4f0g
Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it