Spettacolo
“Teatro a Corte” a Palazzo Beltrani va in scena “Patatяak”: il pubblico crea lo spettacolo grazie all'improvvisazione teatrale
Riprogrammato a sabato 4 luglio il secondo appuntamento, sul palco la compagnia Teatro Irregolare di Bari per un'esperienza scenica interattiva e imprevedibile
Trani - sabato 27 giugno 2026 7.36
Prosegue "Teatro a Corte - Premio nazionale Giovanni Macchia", la storica rassegna inserita nella decima stagione artistica del Palazzo delle Arti Beltrani a Trani. Il secondo appuntamento in cartellone, inizialmente previsto per il 27 giugno, è stato riprogrammato per sabato 4 luglio 2026 (apertura porte ore 20:30, inizio ore 21:00). Il palcoscenico della Corte "Davide Santorsola" ospiterà la compagnia Teatro Irregolare di Bari con lo spettacolo "Patatяak", una produzione originale firmata dalla regia di Lorenzo Vicenti.
Il format: il pubblico diventa co-creatore
Lontano dai classici schemi teatrali, "Patatяak" si articola come uno spettacolo di improvvisazione ad altissima interazione. Il cast, composto da cinque attori e un presentatore, non seguirà un copione scritto: saranno le suggestioni, le parole e le emozioni offerte in tempo reale dalla platea a essere trasformate istantaneamente in quadri scenici unici e irripetibili, alternando registri comici, surreali e poetici.
Un esperimento di co-creazione in cui la linea di separazione tra palco e spettatori si dissolve progressivamente, garantendo un'esperienza immersiva, dinamica e intelligente.
Il Premio Giovanni Macchia e i prossimi appuntamenti
Come per ogni opera in cartellone fino al 25 luglio, lo spettacolo sarà votato dal pubblico presente. La compagnia più apprezzata riceverà il prestigioso premio intitolato a Giovanni Macchia (1912-2001), illustre critico letterario e scrittore nato proprio a Trani. La rassegna, prodotta da Delle Arti ODV ETS in collaborazione con la Compagnia dei Teatranti A.P.S., continuerà a luglio con gli ultimi due eventi:
Il format: il pubblico diventa co-creatore
Lontano dai classici schemi teatrali, "Patatяak" si articola come uno spettacolo di improvvisazione ad altissima interazione. Il cast, composto da cinque attori e un presentatore, non seguirà un copione scritto: saranno le suggestioni, le parole e le emozioni offerte in tempo reale dalla platea a essere trasformate istantaneamente in quadri scenici unici e irripetibili, alternando registri comici, surreali e poetici.
Un esperimento di co-creazione in cui la linea di separazione tra palco e spettatori si dissolve progressivamente, garantendo un'esperienza immersiva, dinamica e intelligente.
Il Premio Giovanni Macchia e i prossimi appuntamenti
Come per ogni opera in cartellone fino al 25 luglio, lo spettacolo sarà votato dal pubblico presente. La compagnia più apprezzata riceverà il prestigioso premio intitolato a Giovanni Macchia (1912-2001), illustre critico letterario e scrittore nato proprio a Trani. La rassegna, prodotta da Delle Arti ODV ETS in collaborazione con la Compagnia dei Teatranti A.P.S., continuerà a luglio con gli ultimi due eventi:
- Sabato 11 luglio: "Venerdì 17 - Due preti di troppo" della compagnia Camomilla a Colazione (Visciano, NA).
- Sabato 25 luglio: "Gran Varietà" a cura della Compagnia dei Teatranti (fuori concorso).