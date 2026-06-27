“Teatro a Corte” a Palazzo Beltrani va in scena “Patatяak”: il pubblico crea lo spettacolo grazie all'improvvisazione teatrale

Sabato 11 luglio: "Venerdì 17 - Due preti di troppo" della compagnia Camomilla a Colazione (Visciano, NA).

"Venerdì 17 - Due preti di troppo" della compagnia Camomilla a Colazione (Visciano, NA). Sabato 25 luglio: "Gran Varietà" a cura della Compagnia dei Teatranti (fuori concorso).

Prosegue, la storica rassegna inserita nella decima stagione artistica dela Trani. Il secondo appuntamento in cartellone, inizialmente previsto per il 27 giugno, è stato riprogrammato per(apertura porte ore 20:30, inizio ore 21:00). Il palcoscenico della Corte "Davide Santorsola" ospiterà la compagnia Teatro Irregolare di Bari con lo spettacolo, una produzione originale firmata dalla regia di Lorenzo Vicenti.Lontano dai classici schemi teatrali, "Patatяak" si articola come uno spettacolo di improvvisazione ad altissima interazione. Il cast, composto da cinque attori e un presentatore, non seguirà un copione scritto: saranno le suggestioni, le parole e le emozioni offerte in tempo reale dalla platea a essere trasformate istantaneamente in quadri scenici unici e irripetibili, alternando registri comici, surreali e poetici.Un esperimento di co-creazione in cui la linea di separazione tra palco e spettatori si dissolve progressivamente, garantendo un'esperienza immersiva, dinamica e intelligente.Come per ogni opera in cartellone fino al 25 luglio, lo spettacolo sarà votato dal pubblico presente. La compagnia più apprezzata riceverà il prestigioso premio intitolato a(1912-2001), illustre critico letterario e scrittore nato proprio a Trani. La rassegna, prodotta da Delle Arti ODV ETS in collaborazione con la Compagnia dei Teatranti A.P.S., continuerà a luglio con gli ultimi due eventi:I biglietti per "Patatяak" (Poltronissima € 15,00 / Posto unico non numerato € 12,00, con riduzioni per i soci partner) sono disponibili al botteghino di Palazzo Beltrani (aperto dal martedì alla domenica, ore 16:00-21:00), online sul circuito Vivaticket o prenotabili via WhatsApp al numero +39 3923892767.