Battiti Live 2026, stasera la prima registrazione: scaletta top secret

Tutto pronto a Trani per il debutto di TIM Battiti Live 2026. Questa sera, mercoledì 24 giugno, si alza ufficialmente il sipario sulla prima delle cinque serate di registrazione del grande evento musicale dell'estate che trasformerà il porto turistico e piazza Quercia in uno dei palcoscenici più suggestivi d'Italia.Alla conduzione torna Ilary Blasi, ormai volto consolidato dello show, affiancata dalle novità Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, entrambi al debutto nel ruolo di conduttori della manifestazione. Un cambio importante rispetto alle precedenti edizioni, segnato dall'assenza di Alvin. Rovazzi, oltre a guidare il programma, salirà sul palco anche in veste di artista esibendosi con alcuni dei suoi brani più celebri.L'attesa è altissima anche per il cast, che quest'anno supera i 70 artisti annunciati, tra protagonisti delle classifiche, grandi nomi della musica italiana e hitmaker dell'estate. Sul palco sono attesi, tra gli altri, Achille Lauro, Annalisa, Emma, Irama, Noemi, The Kolors, Pinguini Tattici Nucleari, Francesco Gabbani, Rocco Hunt, Sarah Toscano, Serena Brancale, Gabry Ponte, Gigi D'Alessio, Orietta Berti, Patty Pravo, Rosa Chemical, Clara, Elettra Lamborghini e molti altri.Come da tradizione, però, la scaletta della serata non è stata resa nota. L'ordine delle esibizioni e gli artisti che saliranno sul palco nella prima registrazione restano quindi top secret, alimentando la curiosità dei fan e del pubblico che affollerà l'area spettacolo. Registrazioni esaurite, invece, per assistere dal vivo allo show. I posti disponibili per ciascuna serata, limitati a un massimo di 3.600 spettatori per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, sono andati rapidamente sold out attraverso la piattaforma di prenotazione.Sold out invece per quanto riguarda le registrazioni per prendere a parte allo show, dove sono previste fino ad un massimo di 3600 presenze per motivi di ordine e sicurezza.