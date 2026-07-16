Sold out Nessun Dorma, il concerto all'alba al molo san Nicola

C'è un'attesa vibrante che attraversa la costa adriatica: la IV edizione di "Nessun Dorma", fra gli eventi più attesi e suggestivi dell'estate pugliese, registra ufficialmente il sold out.Sabato 18 luglio 2026, con ingresso alle ore 3:30 e inizio del concerto alle ore 4:15, il Molo San Nicola - Faro Verde di Trani si trasformerà in un tempio di note, natura e bellezza, inserendosi come gemma preziosa all'interno della prestigiosa stagione concertistica 2026 "Armonie Naturali" - seconda stagione della Fondazione Aldo Ciccolini ETS. A impreziosire questa speciale alba sarà Debora Ciliento, Assessora all'Ambiente e Clima della Regione Puglia, che quest'anno sarà la madrina dell'evento, suggellando con la sua presenza la profonda impronta green di un progetto nato per accendere i riflettori sulla tutela e sulla valorizzazione del nostro patrimonio costiero.In questa cornice di rara bellezza, sospesa tra il profilo solenne della Cattedrale romanica e l'infinito del mare, il pubblico vivrà un'esperienza totalizzante e immersiva. A guidare gli spettatori in questa traversata dello spirito saranno i virtuosi del Duo Alborada, composto dai pianisti Alfonso Soldano e Giuseppe Greco, docenti titolari rispettivamente nei Conservatori di Stato "Niccolò Piccinni" di Bari e "Egidio Romualdo Duni" di Matera. I due talenti pugliesi, acclamati a livello internazionale, intrecceranno tecnica e sensibilità su due pianoforti gran coda da teatro di Clivio Pianoforti, storica eccellenza che garantisce una resa sonora impeccabile in uno scenario così suggestivo. Centosettantasei tasti mossi da venti dita che si fondono in un unico respiro, dando vita a una sinestesia perfetta dove il suono si trasforma in luce proprio sul Faro Verde, il punto più estremo di Trani, dove i musicisti sembrano letteralmente fluttuare sulle onde.Il repertorio di questa quarta edizione è concepito come un cammino ascensionale che attraversa epoche, immaginari e suggestioni cosmiche. Un mosaico musicale ricchissimo di brani tra mito, cinema e infinito, che spazia dalle celebri atmosfere de "Il Trono di Spade" (Game of Thrones) di Ramin Djawadi alla travolgente energia della "Carmen Fantasy" di Bizet, passando per le note intense di Rachmaninov con l'"Andante dalla Sonata per Violoncello".Momento d'eccezione sarà la prima esecuzione mondiale in assoluto di "Altrove, fra le onde", brano inedito scritto appositamente per Nessun Dorma 2026 dal compositore Giuseppe Massarelli e rielaborato a quattro mani dal M° Alfonso Soldano. Ma le sorprese non finiranno.Poi, all'ora esatta dell'aurora (ore 5:36), risuonerà il celeberrimo "Nessun Dorma" dalla Turandot di Giacomo Puccini, un urlo di speranza e di rinascita con il suo potente "All'alba vincerò", prima di lasciare spazio ai bis a sorpresa.A rendere ancora più magnetica l'atmosfera sarà la voce fuori campo dell'attore, regista e autore Vito Lopriore, elemento che vibra sotto pelle e dona profondità all'intera esperienza attraverso i testi introduttivi a cura di Simona Voglino e Alfonso Soldano. Ad anticipare lo spettacolo, le degustazioni del Bar Europa di Trani offriranno un preludio dolce al risveglio sensoriale con le sue insuperabili colazioni pugliesi, promuovendo un momento di condivisione e comunità davanti al mare.Il successo e lo spessore culturale di "Nessun Dorma" camminano sulle gambe di una sinergia organizzativa e istituzionale di altissimo profilo. Il concerto è prodotto dalla Fondazione Aldo Ciccolini ETS, in collaborazione con il Palazzo delle Arti Beltrani di Trani, diretto da Niki Battaglia, e con l'agenzia di comunicazione Sinestesie Mediterranee di Annamaria Natalicchio. Vero e proprio motore operativo dietro le quinte è Giulia Di Clemente, il cui pilastro organizzativo è fondamentale per la riuscita dell'evento.L'evento beneficia del fondamentale contributo del Comune di Trani, del Ministero della Cultura (attraverso il prestigioso riconoscimento del Fondo Unico per lo Spettacolo - 2025-2027) e della Regione Puglia (POC Puglia 2021-2027), oltre a godere dell'autorevole patrocinio dell'Assessorato alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia.Preziosa e sentita è inoltre la vicinanza della fitta rete di partner e sostenitori privati che condividono questa visione artistica, tra cui spiccano: Fondazione Megamark ETS, Pastificio Riscossa f.lli Mastromauro S.p.A., Universo Salute S.R.L., Azienda Agricola Spagnoletti Zeuli Onofrio, Ottica Mazzone, Centro Bio-Medico Di Analisi Cliniche Dott. Marco Papagni & C. Srl, Giodicart Megastore, Organizzazione Di Produttori Secondulfo Società Cooperativa Agricola, Cantine Torrevento Società a Responsabilità Limitata, Nugnes 1920 S.r.l., Gianfranco di Toma Abbigliamento Professionale SAS e Gemitex.