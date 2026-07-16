A Trani Colonna è nel caos tra rifiuti e street food selvaggio: la denuncia di Roberto Gargiuolo (FdI)

Parità di condizioni: Garantire dignità a tutti gli operatori del settore ed eliminare fenomeni di concorrenza sleale nei confronti dei commercianti a posto fisso. Servizi ecologici mirati: Predisporre isole ecologiche attrezzate per una corretta gestione della raccolta differenziata. Tutela del paesaggio: Preservare dal degrado zone monumentali sensibili come quella di Colonna. Opportunità turistica: Trasformare un trend di consumo in ascesa in un'offerta d'eccellenza e di pregio estetico. Rigenerazione urbana: Creare un nuovo e ordinato punto di aggregazione per cittadini e visitatori.

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Un intervento d'urgenza per salvare la "cartolina" di Colonna dall'anarchia dello street food incontrollato e dall'abbandono dei rifiuti. A poco meno di due mesi dal successo elettorale di maggio, il consigliere comunale, recordman di preferenze e figura di punta di, passa dalle parole ai fatti depositando questa mattina una nota ufficiale indirizzata al Sindaco Marco Galiano, alla Giunta e ai vertici amministrativi e di Polizia Locale. L'iniziativa nasce a seguito di numerose segnalazioni fotografiche e lamentele dei residenti di Piazza Marinai d'Italia. Al centro della denuncia, le condizioni di degrado igienico-sanitario in cui versa l'area di Colonna al termine delle attività dei food truck, tra residui alimentari lasciati sul suolo e spazzatura non differenziata.Il tono utilizzato da Gargiuolo unisce la fermezza ispettiva garantita dal ruolo di opposizione a un senso di pragmatica collaborazione istituzionale: «Il lavoro e l'iniziativa privata vanno sempre rispettati e incoraggiati. Chi sceglie di investire e operare onestamente rappresenta una risorsa vitale per l'economia e l'attrattività di Trani. Questa iniziativa non nasce "contro" la categoria dei gestori di food truck, ma si pone a favore delle regole, che devono essere uguali e certe per tutti.»Il consigliere ha ricordato i precisi e stringenti obblighi normativi che gravano sugli esercenti alimentari (dal Regolamento Europeo CE 852/2004 ai piani di autocontrollo HACCP), sottolineando come il rispetto del ripristino dei luoghi al termine dell'occupazione del suolo pubblico sia un dovere imprescindibile.Nello stile che ne ha caratterizzato la carriera manageriale e politica, Gargiuolo non si è limitato a indicare il problema, ma ha offerto alla Giunta Galiano una via d'uscita concreta per superare la logica dell'eterna emergenza tampone. La proposta cardine prevede la progettazione di un'. Una soluzione strutturale in grado di raggiungere contemporaneamente cinque obiettivi:«Una Trani più ordinata, pulita e accogliente conviene a tutti: ai residenti, ai turisti, ai commercianti tradizionali e agli stessi operatori itineranti», conclude Gargiuolo, che si è detto pronto a un confronto costruttivo nelle sedi delle commissioni e del Consiglio comunale per tradurre l'istanza in provvedimenti amministrativi immediati.