Trani, 73 agosto 2023: tutti al mare

Social Video 1 minuto Come si sta bene al mare a Trani il 73 agosto!

Non si riesce proprio a dire addio all'estate nonostante l'autunno sia iniziato già quasi da un mese: ancora per qualche giorno invece, fine settimana compreso, le temperature nel nostro paese saranno ancora molto alte, permettendo di continuare a godersi sole e mare fino a quando le giornate diventeranno fredde e uggiose. E sulla costa tranese sembra infatti di essere in agosto: ombrelloni e asciugamani, sdraio, sole, un libor, un giornale o lo smartphone, e soprattutto il mare.E così fra le tante note tristi di cronache mondiali e locali, un raggio di sole non fa mai male, anche nel coglierne la attualità leggera: da Colonna al braccio, sabbia o scogli, numerosissimi tranesi e non soltanto (arrivano certamente anche dai paesi litrofi, e non mancano anche i turisti soprattutto stranieri) scelgono di trascorrere qualche ora come se fosse ancora piena estate. Colonna, sonora eustea volta, compresa…(alcune interviste realizzate questa mattina sul litorale cittadino)