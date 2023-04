Prove tecniche d'estate a Trani, ma incombe sul ponte la nuvola "fantozziana" del maltempo!

Venti gradi, il mare azzurro e calmo, una leggera brezza e questo sabato di fine aprile sembra davvero una prova tecnica d'estate. Partite a pallavolo, bambini che si rincorrono e giocano con la sabbia, persone in costume che cercano di procurare la prima tintarella e diversi audaci che osano già i primi bagni: ma pare, dalle previsioni meteo, che questa atmosfera si potrà godere ancora domani mentre lunedì e martedì, ponte del 25 aprile, con molta probabilità saranno giornate di pioggia.La proverbiale oasi di bel tempo su Trani, quando nelle città tutto intorno infuriano gli elementi, in questi ultimi weekend a partire da Pasquetta sta un po' tradendo questa tradizione: ma è anche vero che la pioggia in questo momento è vitale per la Terra - oggi oltretutto è la giornata internazionale della terra, bene non dimenticarlo - e le coltivazioni , e quindi un po' di pazienza non è poi così male doverla mettere.Del resto non dimentichiamo che il fascino della nostra costa tranese non delude anche col tempo grigio. Due scrittori tedeschi raccontarono addirittura che il Castello Svevo sembrava nato dalla spuma delle onde del mare in tempesta. e E quindi, godendo di questo fine settimana assolato, tra locali, iniziative nei musei tra cui le tante preinte in occasione dell'anniversario del Polo museale e la mostra di Letizia Battaglia a Palazzo Beltrani, oltre a tanti bei locali e ai nostri monumenti, Trani saprà offrire comunque splendide occasioni.E magari anche la sorpresa di smentire le piovose previsioni!