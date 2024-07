Il 27 luglio concerto all'alba ai piedi della Cattedrale di Trani

Lasciarsi trasportare dalle fluttuanti note musicali eseguite dall'orchestra sinfonica, mentre la notte gradualmente lascia il passo ai raggi del sole, che compie il suo ingresso all'alba del nuovo giorno levandosi dalla linea dell'orizzonte sul mare, nello splendido scenario naturale di piazza Duomo a Trani ai piedi della maestosa cattedrale.L'alba di sabato 27 luglio 2024, per la seconda edizione di "Cattedrale all'alba", concerto dal vivo eseguito dall'orchestra sinfonica della della Provincia BAT, con il patrocinio del Comue di Trani che renderà il tutto una esperienza unica, in cui le melodie sapientemente interpretate dall'orchestra si fondono con lo scenario inconfondibile di una delle piazze più conosciute al mondo a picco sul mare.L'esperienza sonora si fonde con il variare della luce, che prima tenue e pian piano crescente, dissipa la notte ormai alle spalle per offrire il suo già naturale spettacolo quando il sole si leva pian piano dal mare all'orizzonte, accompagnato dal crescendo della musica.Un'esperienza intima, penetrante e avvolgente, in grado di fondere la bellezza della quotidiana ciclicità del tempo a un luogo già di per sé significativo, in cui la natura incontra la storia del luogo, alla poesia in note espressa dalla musica.Un'esperienza da non perdere, e da portare nel cuore.L'appuntamento è per:sabato 27 luglio 2024,ore 04:15 ingresso, ore 04:50 inizio concerto.