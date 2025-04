Tra "Rossetto e caffè" Sal Da Vinci sarà a Trani per uno dei concerti più attesi

il cui vero nome è Salvatore Michael Sorrentino, è un cantante e attore italo-americano nato il 7 aprile 1969 a New York, noto per il suo repertorio che spazia tra la musica pop e quella napoletana, combinando tradizione e modernità. Cresciuto in una famiglia di artisti, ha iniziato la sua carriera molto giovane, collaborando con suo padre, Mario Da Vinci, celebre interprete della sceneggiata napoletana.La star dell' anno sarà a Trani il prossimo 05 agosto per esibirsi sul piazzale del Monastero di Colonna, i suoi fans lo hanno appreso poche ore fa leggendo le date del tour tanto atteso che partirà il prossimo 19 luglio da Termoli e si concluderà 18 agosto a Castel di Sangro. Il concerto tranese, è già caccia ai biglietti, diche ha registrato un 2024 segnato da grandi successi, anticiperà lo spettacolo "Stasera che sera! Special Edition" di Stefano De Martino che si tràà il successivo 06 settembre a Piazza Plebiscito.Qui le date del tour:19 luglio 2025 | TERMOLI (CB) – Teatro Verde26 luglio 2025 | PALERMO - Teatro di Verdura27 luglio 2025 | CATANIA - Villa Bellini5 agosto 2025 | TRANI (BAT) – Monastero di Colonna6 agosto 2025 | LECCE – Cave del Duca8 agosto 2025 | FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli10 agosto 2025 | CASTIGLIONCELLO (LI) – Castello Pasquini13 agosto 2025 | DIAMANTE (CS) – Tirreno Festival14 agosto 2025 | ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festival18 agosto 2025 | Castel di Sangro (AQ) – Vette Sonore