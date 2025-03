"Meglio stasera!": il 25 agosto arriva a Trani lo show di Stefano De Martino

É l'enterteiment del momento, e arriverà a Trani in una tappa del suo summer tour 2025: sono già in vendita i biglietti dello spettacolo diche avrà luogo ilnel piazzale del Monastero di Colonna. De Martino, sdoganato il ruolo di ballerino di Amici e sex simbol marito di Belen, grazie alla trasmissioni della RAI "Stasera tutto è possibile" e soprattutto al preserale "Affari tuoi" , é diventato uno dei personaggi più amati della televisione, apprezzato sempre più da un pubblico di tutte le età per la sua verve, la simpatia e la dimostrazione di grande talento nella versatilità di show man.dopo i sold out nei teatri tra i maggiori di tutta Italia, si avvia a un tour estivo in un trascinante spettacolo di racconti, musica, danza e tanta allegria. La regia dello spettacolo è di Riccardo Cassini e le spettacolari coreografie di Andrea Larossa. Il primo annuncio di una stagione estiva a Trani che lascia presagire già piacevoli sorprese.