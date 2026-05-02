Festa del Crocifisso di Colonna, il programma

Trani si prepara a vivere uno dei momenti più intensi, identitari e spiritualmente significativi della sua tradizione religiosa: la Solennità del Santissimo Crocifisso di Colonna. Una festa che affonda le sue radici nella storia e nella devozione popolare cittadina, rinnovando ogni anno il legame profondo tra il Sacro Legno custodito nel Santuario di Santa Maria di Colonna e l'intera comunità tranese.Di seguito il programma della giornata dedicata alla Solennità del SS. Crocifisso.DOMENICA 3 MAGGIOSolennità del SS. CrocifissoOre 7:30 - Santuario Santa Maria di Colonna. Santa Messa presieduta dal Can. Michele Caporusso, Rettore del Santuario.Ore 8:00 - Molo San Nicola. Apertura dei festeggiamenti con una diana della Pirotecnica Pannella da Ponte (Benevento).Ore 8:30 - Santuario Santa Maria di Colonna. Santa Messa presieduta da Don Michele Pio Castagnaro, Vicario Parrocchiale della parrocchia Spirito Santo in Trani.Ore 10:00 - Piazzale Santa Maria di Colonna. Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Sua Ecc.za Mons. Leonardo D'Ascenzo, con la partecipazione delle Autorità Civili e Militari, dei rappresentanti delle Arciconfraternite, delle Confraternite e delle Associazioni religiose di Trani.Ore 12:00 - Lungomare Cristoforo Colombo. Imbarco del Crocifisso dal Lido A.N.M.I. sul Motopeschereccio "Diamante" a devozione dell'Armatore Amoruso Antonio, con l'alta sorveglianza della Capitaneria di Porto di Barletta e dell'Ufficio Locale Marittimo di Trani. L'effigie sarà traghettata dal lido A.N.M.I. al natante a cura del pescatore Sansaro Lorenzo e del signor Canaletti Domenico della Lega Navale Trani.Ore 12:30 - Molo Santa Lucia. Arrivo del SS. Crocifisso di Colonna, accolto da un'attrazione di luci e colori pirotecnici della Pirotecnica Pannella s.r.l. da Ponte (Benevento). Dopo lo sbarco, Solenne Processione con l'intervento di Sua Ecc.za Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo, del Rev.mo Capitolo Cattedrale, del Clero, delle Autorità Civili e Militari, della Confraternita di San Nicola Pellegrino, della Confraternita di Sant'Anna, dell'Ordine Secolare dei Servi di Maria, delle Arciconfraternite, delle Confraternite e delle Associazioni religiose che percorrerà il seguente itinerario: Molo Santa Lucia, via Banchina al Porto, via Statuti Marittimi con sosta presso il monumento di San Nicola il Pellegrino per la preghiera di affidamento della Città di Trani alla protezione del SS. Crocifisso di Colonna; si prosegue per piazza Plebiscito, via Cavour, piazza della Repubblica, corso Vittorio Emanuele, piazza Gradenigo, via Sant'Agostino, via Mario Pagano, piazza Lambert, via Beltrani, Parrocchia di San Giovanni Battista dove il Sacro Legno rimarrà esposto alla venerazione dei fedeli fino al 7 maggio.Ore 12:30 - Mensa Caritas cittadina. Pranzo solidale offerto dal Comitato Feste Patronali.Ore 19:00 - Celebrazione eucaristica.