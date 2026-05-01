Antonio Loconte e Patrizia Cormio. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Antonio Loconte e Patrizia Cormio. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Amminitrative Trani 2026 | Loconte e Cormio accendono Corso Cavour: “Siamo per una politica di cuore e concretezza”

Dalla sicurezza alla tutela delle fasce deboli: Loconte e Cormio lanciano la sfida elettorale puntando sulla concretezza e sulla leadership di Giacomo Marinaro

Trani - venerdì 1 maggio 2026 05.50 Sponsorizzato
Non è stata solo l'inaugurazione di un comitato elettorale, ma l'abbraccio di una comunità che si riconosce in un progetto fondato sull'esperienza e sull'umanità. Lunedì 27 aprile 2026, in un Corso Cavour 90 gremito, Antonio Loconte e Patrizia Cormio hanno ufficialmente dato il via alla loro corsa per il Consiglio Comunale nella lista "Giacomino Sindaco".

Un'unione nata tra i banchi e cementata nel tempo - Il ticket Loconte-Cormio non nasce da calcoli elettorali dell'ultimo minuto, ma da un percorso iniziato sei anni fa. "Il nostro cammino parte da lontano, sin dal mio primo giorno da consigliere" spiega Antonio Loconte. "Io ero alla prima esperienza, mentre Patrizia arrivava dal mandato come assessore ai servizi sociali durante il difficile periodo del Covid".
Un sodalizio tecnico ma soprattutto umano, come sottolinea con affetto Patrizia Cormio: "Siamo vicini da sei anni, condividiamo gli stessi ideali e la stessa vision. Mi reputo la sua 'zia', lui è come un nipote per me: c'è un rapporto meraviglioso che va oltre la politica".

Sicurezza e Sociale: le priorità in Consiglio - L'attività dei due consiglieri uscenti si è distinta per battaglie precise e costanti. Loconte ha messo al centro la sicurezza dei cittadini, chiedendo dotazioni adeguate per la Polizia Locale: "È una battaglia che porto avanti fin dall'inizio. Servono strumenti di prevenzione come il taser, già adottati in altre città, per tutelare l'incolumità dei cittadini e degli stessi agenti messi a dura prova dai numerosi episodi verificatisi a Trani".
Sul fronte del welfare, Patrizia Cormio ha lanciato un appello accorato alla cittadinanza: "Io sono i vostri occhi e la vostra voce, usatemi come un'appendice. Non vado in Comune per me stessa, ma per chi spesso, per umiltà o dignità, non si avvicina alle istituzioni. La casa comunale non è un ente astratto, è la casa di tutti".

Perché Giacomo Marinaro: "L'uomo che unisce" - La scelta di sostenere Giacomo Marinaro come sindaco è dettata dalla necessità di una leadership solida e autoctona. "Giacomo è l'espressione della concretezza" – afferma Loconte – "È un tranese di nascita che conosce perfettamente la macchina amministrativa e i problemi che ne discendono. È il leader di cui la città ha bisogno oggi". A fargli eco è Patrizia Cormio, che ne evidenzia le doti umane: "Giacomo è la persona che include e sa fare squadra. È umano, sensibile; basta un suo abbraccio per farti sentire a casa. È una certezza: dove lo lasci la sera, lo ritrovi la mattina, a differenza di altri".

L'appello al voto: concretezza e vicinanza - Per Marinaro, la presenza di Loconte e Cormio nella sua lista rappresenta l'innesto di due "cavalli di razza" che portano in dote anni di impegno tra i corridoi e gli uffici comunali per ottenere risposte certe per i cittadini. "Scegliere il simbolo 'Giacomino Sindaco' e barrare i nomi di Loconte e Cormio" – conclude la coalizione – "significa scegliere l'emblema della concretezza e della reale vicinanza alla cittadinanza". Il comitato di Corso Cavour rimarrà aperto per tutta la campagna elettorale come luogo di incontro e ascolto attivo per il futuro di Trani.
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