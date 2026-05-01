Amminitrative Trani 2026 | Loconte e Cormio accendono Corso Cavour: “Siamo per una politica di cuore e concretezza”

Social Video 4 minuti Antonio Loconte e Patrizia Cormio - Candidati alle Comunale 2026 (Pubbliredazionale) Tonino Lacalamita

Non è stata solo l'inaugurazione di un comitato elettorale, ma l'abbraccio di una comunità che si riconosce in un progetto fondato sull'esperienza e sull'umanità. Lunedì, in un Corso Cavour 90 gremito,hanno ufficialmente dato il via alla loro corsa per il Consiglio Comunale nella listaIl ticket Loconte-Cormio non nasce da calcoli elettorali dell'ultimo minuto, ma da un percorso iniziato sei anni fa. "Il nostro cammino parte da lontano, sin dal mio primo giorno da consigliere" spiega. "Io ero alla prima esperienza, mentre Patrizia arrivava dal mandato come assessore ai servizi sociali durante il difficile periodo del Covid".Un sodalizio tecnico ma soprattutto umano, come sottolinea con affetto: "Siamo vicini da sei anni, condividiamo gli stessi ideali e la stessa vision. Mi reputo la sua 'zia', lui è come un nipote per me: c'è un rapporto meraviglioso che va oltre la politica".L'attività dei due consiglieri uscenti si è distinta per battaglie precise e costanti. Loconte ha messo al centro la, chiedendo dotazioni adeguate per la Polizia Locale: "È una battaglia che porto avanti fin dall'inizio. Servono strumenti di prevenzione come il taser, già adottati in altre città, per tutelare l'incolumità dei cittadini e degli stessi agenti messi a dura prova dai numerosi episodi verificatisi a Trani".Sul fronte del welfare, Patrizia Cormio ha lanciato un appello accorato alla cittadinanza: "Io sono i vostri occhi e la vostra voce, usatemi come un'appendice. Non vado in Comune per me stessa, ma per chi spesso, per umiltà o dignità, non si avvicina alle istituzioni. La casa comunale non è un ente astratto, è la casa di tutti".La scelta di sostenerecome sindaco è dettata dalla necessità di una leadership solida e autoctona. "Giacomo è l'espressione della concretezza" – afferma Loconte – "È un tranese di nascita che conosce perfettamente la macchina amministrativa e i problemi che ne discendono. È il leader di cui la città ha bisogno oggi". A fargli eco è Patrizia Cormio, che ne evidenzia le doti umane: "Giacomo è la persona che include e sa fare squadra. È umano, sensibile; basta un suo abbraccio per farti sentire a casa. È una certezza: dove lo lasci la sera, lo ritrovi la mattina, a differenza di altri".Per Marinaro, la presenza di Loconte e Cormio nella sua lista rappresenta l'innesto di due "cavalli di razza" che portano in dote anni di impegno tra i corridoi e gli uffici comunali per ottenere risposte certe per i cittadini. "Scegliere il simbolo 'Giacomino Sindaco' e barrare i nomi di Loconte e Cormio" – conclude la coalizione – "significa scegliere l'emblema della concretezza e della reale vicinanza alla cittadinanza". Il comitato di Corso Cavour rimarrà aperto per tutta la campagna elettorale come luogo di incontro e ascolto attivo per il futuro di Trani.