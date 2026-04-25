Politica Aggiornamenti in Diretta
Presentate le liste a sostegno dei candidati sindaco. I NOMI
Entra nel vivo la corsa elettorale in città
Trani - sabato 25 aprile 2026 11.49
La presentazione ufficiale delle liste a sostegno dei candidati sindaco è entrata nel vivo. Di seguito, le prime compagini rese note, complete dei nomi dei candidati.
GALIANO SINDACOPD
Biancolillo Claudio
Bovenga Luana
Ceci Pasquale
Cognetti Domenico detto Mimmo
Cortellino Anna
Cosentino Emilia detta Emilia
Cuna Federica
De Mari Lucia
De Simone Samuela
Di Pinto Nicola detto Nico
Dragonetti Aurelia
Fabbretti Ines Maria
Larosa Angelo Michele
Laurora Francesco
Lotti Antonella
Mannatrizio Anselmo
Mastrototaro Giuseppe
Mazzilli Antonio
Monopoli Giovanni
Orlandino Antony
Palma Amalia detta Lilli
Pellegrino Assunta
Piscopello Antonio
Porcaro Caterina
Rizzi Ottavia
Santoro Daniele
Scagliarini Simona Rita
Scandamarro Nunzio
Scoccimarro Pantaleo detto Leo
Ventura Nicola
Zucaro Vincenza detta Enza
Ferrante Fabrizio
MERCORIO SINDACO
RISPETTIAMO TRANI
Cannone Alessia
Covelli Alessia
Croci Guido
D'Ambrosio Antonio
De Gennaro Paolo
Di Leno Martina
Di Perna Giovanni
Dinatale Dora
Gaudioso Angelina
Iadaresta Fabio
Lambo Grazia
Leone Pasquale
Manzi Nicola
Masullo Antonio
Monopoli Sebastiano
Nenna Domenico
Nugnes Isabella
Palumbo Alessia
Porcelli Giuseppe
Rana Anna Stefania
Romeo di Santillo Francesco
Rubini Maurizio
Ruggiero Maurizio
Stella Emiliana
TRANI 2035
Amicarelli Luigi
Amoruso Pasquale
Bassi Gianfranco
Botta Angelo
Cafagna Filomeno
Caffarella Stefania
Daloiso Michele
D'Erchia Maria Anna
Di Martino Adriano
Dilillo Gaetano
Fiore Cosimo
Fortunato Vito
Frati Simona
Fumai Monica
Gusmai Claudia
Laudo Valentina
Lavacca Michele
Longetti Orietta
Loprieno Nicola
Monticelli Maria Grazia
Morisco Concettina
Natale Michele
Oliva Genesio
Scarnera Gianluigi
Cannone Alessia
Covelli Alessia
Croci Guido
D'Ambrosio Antonio
De Gennaro Paolo
Di Leno Martina
Di Perna Giovanni
Dinatale Dora
Gaudioso Angelina
Iadaresta Fabio
Lambo Grazia
Leone Pasquale
Manzi Nicola
Masullo Antonio
Monopoli Sebastiano
Nenna Domenico
Nugnes Isabella
Palumbo Alessia
Porcelli Giuseppe
Rana Anna Stefania
Romeo di Santillo Francesco
Rubini Maurizio
Ruggiero Maurizio
Stella Emiliana
TRANI 2035
Amicarelli Luigi
Amoruso Pasquale
Bassi Gianfranco
Botta Angelo
Cafagna Filomeno
Caffarella Stefania
Daloiso Michele
D'Erchia Maria Anna
Di Martino Adriano
Dilillo Gaetano
Fiore Cosimo
Fortunato Vito
Frati Simona
Fumai Monica
Gusmai Claudia
Laudo Valentina
Lavacca Michele
Longetti Orietta
Loprieno Nicola
Monticelli Maria Grazia
Morisco Concettina
Natale Michele
Oliva Genesio
Scarnera Gianluigi
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
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