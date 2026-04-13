Daniele Santoro. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
Daniele Santoro. Foto Adriana Fabrizio
Politica

Presentato nella serata di ieri il comitato di Daniele Santoro: il dialogo con i cittadini al centro della sua candidatura

La presentazione del comitato è avvenuta ieri in via San Giorgio alla presenza del candidato sindaco Marco Galiano e dell’assessora regionale Debora Ciliento

Trani - lunedì 13 aprile 2026 07.15
Nella serata di ieri, al n. 49 di via San Giorgio, il candidato al Consiglio Comunale Daniele Santoro ha presentato il suo comitato elettorale, supportato dal candidato della coalizione di centrosinistra Marco Galiano e dall'assessora regionale Debora Ciliento. Il comitato sarà un vero e proprio laboratorio di scambio di idee tra il candidato e i cittadini, in un ambiente in cui condividere riflessioni e progetti, ponendo l'attenzione ai problemi della città per cercare di trovare soluzioni condivise.

Daniele Santoro ha affermato, di fronte al folto uditorio, di essere profondamente legato a Trani, e proprio per questo motivo ha deciso di mettersi al servizio dei cittadini, ascoltandoli senza alcuna pretesa di superiorità. Le parole di Marco Galiano rimarcano fortemente questo concetto: "l'ancora di salvezza siete voi cittadini" – ha affermato – "siamo in cammino, ed è un cammino difficile perché noi vogliamo ripensare il nostro racconto di questa città e far cogliere che Trani non è così male come ci raccontiamo. Ma c'è tanto lavoro che viene svolto da tante persone, tra cui anche Daniele, che sono in grado di creare bellezza nella nostra città."

Daniele Santoro ci ha raccontato qual è la sua idea del rapporto con i cittadini.
D: Abbiamo inaugurato il comitato elettorale, stasera, all'insegna della comunicazione e del dialogo con i cittadini.
R: Sì, questa sera inauguriamo il nostro comitato elettorale; dico "nostro" perché è di tutta la cittadinanza tranese e di coloro che vorranno farne parte. L'emozione è tanta, poiché ci avviciniamo alla data clou di questa tornata elettorale ma l'emozione è tanta perché c'è tanta gente che mi supporta e ci supporta perché vuole cambiamento, un rinnovamento e una nuova forza. Io penso di poter dare un buon contributo alla città.

D: Questo comitato non sarà solo di facciata, come lei stesso ha affermato, ma sarà una condivisione di idee con i cittadini.
R: Assolutamente sì! Infatti, da domani, il comitato sarà aperto tutti i giorni; organizzeremo degli incontri tematici proprio per affrontare insieme – insieme - lo voglio sottolineare, con i cittadini, le problematiche, perché - d'altronde - io penso che ogni esponente politico debba avvalersi della facoltà di ascoltare i cittadini e risolvere insieme i problemi. Quindi, penso che il dialogo sia la parola giusta.
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