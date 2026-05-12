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“AgriCultura”, incontro pubblico con Marco Galiano su agricoltura, identità e futuro di Trani

Martedì 12 maggio alle 19, nel comitato elettorale di via Mario Pagano, confronto con Lucia De Mari e Giuseppe Mastrototaro

Trani - martedì 12 maggio 2026
Martedì 12 maggio alle ore 19:00, presso il Comitato elettorale di Marco Galiano in Via Mario Pagano 244, si terrà l'incontro pubblico "AgriCultura – Coltiviamo idee, costruiamo futuro", un momento di confronto dedicato al rapporto tra agricoltura, cultura e sviluppo del territorio di Trani.
L'iniziativa vedrà la partecipazione di Lucia De Mari e Giuseppe Mastrototaro, candidati al consiglio comunale, insieme al candidato sindaco Marco Galiano, per discutere di valorizzazione delle produzioni locali, tutela del paesaggio rurale, identità culturale e nuove opportunità di crescita sostenibile per la città.
Un dialogo aperto alla cittadinanza per condividere idee, proposte e visioni capaci di mettere al centro il territorio, le sue tradizioni e il futuro delle nuove generazioni
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