“AgriCultura”, incontro pubblico con Marco Galiano su agricoltura, identità e futuro di Trani

Martedì 12 maggio alle ore 19:00, presso il Comitato elettorale di Marco Galiano in Via Mario Pagano 244, si terrà l'incontro pubblico "AgriCultura – Coltiviamo idee, costruiamo futuro", un momento di confronto dedicato al rapporto tra agricoltura, cultura e sviluppo del territorio di Trani.L'iniziativa vedrà la partecipazione di Lucia De Mari e Giuseppe Mastrototaro, candidati al consiglio comunale, insieme al candidato sindaco Marco Galiano, per discutere di valorizzazione delle produzioni locali, tutela del paesaggio rurale, identità culturale e nuove opportunità di crescita sostenibile per la città.Un dialogo aperto alla cittadinanza per condividere idee, proposte e visioni capaci di mettere al centro il territorio, le sue tradizioni e il futuro delle nuove generazioni