International Trani Tango | Spettacolo sotto le stelle domani per una serata perfetta in Piazza Gradenigo

Quando: Domenica 28 giugno

Domenica 28 giugno Dove: Piazza Gradenigo, Trani

Piazza Gradenigo, Trani Orari: Inizio aperitivo nel tardo pomeriggio / Start Milonga ore 20:00 (Fino alle 00:00)

Inizio aperitivo nel tardo pomeriggio / Start Milonga ore 20:00 (Fino alle 00:00) Costi: Milonga a ingresso libero / Formula Apericena + Spritz (presso Chiosco St. Augustine)

Milonga a / Formula Apericena + Spritz (presso Chiosco St. Augustine) Sito ufficiale: internationaltranitango.com

C'è chi dice che la serata estiva perfetta non esista, ma il cartellone dell'è pronto a smentire tutti., la suggestiva cornice disi prepara a ospitare un evento che unisce il buon cibo, il relax e la magia del tango argentino sotto il cielo stellato di Trani. La formula della serata è pensata sia per i ballerini più appassionati sia per i turisti e i cittadini che vogliono godersi una domenica diversa dal solito, all'insegna della convivialità.La serata inizierà all'insegna del gusto grazie alla collaborazione speciale con il chiosco. Per l'occasione, è stata studiata un'offerta imperdibile: una formula "apericena" che comprende 5 pezzi di stuzzicherie assortite abbinate a uno spritz, ad un prezzo speciale. A seguire, a partire, l'atmosfera cambierà volto e Piazza Gradenigo si trasformerà in una grande pista da ballo a cielo aperto. Spazio quindi alla milonga gratuita, le cui selezioni musicali saranno affidate alla grande esperienza di, pronto a far ballare ed emozionare il pubblico fino a mezzanotte.In linea con le attività diffuse sul territorio del festival, l'evento è a: non serve alcun biglietto né prenotazione per assistere allo spettacolo o per scendere in pista. Sarà semplicemente una notte di musica, abbracci e cultura, cullati dalla brezza marina di Trani.