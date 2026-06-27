International Trani Tango
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Spettacolo

International Trani Tango | Spettacolo sotto le stelle domani per una serata perfetta in Piazza Gradenigo

Domenica 28 giugno un appuntamento imperdibile tra gastronomia e danza: milonga gratuita con TJ Francesco Artesi e formula speciale spritz e apericena.

Trani - sabato 27 giugno 2026 11.48
C'è chi dice che la serata estiva perfetta non esista, ma il cartellone dell'International Trani Tango è pronto a smentire tutti. Domenica 28 giugno, la suggestiva cornice di Piazza Gradenigo si prepara a ospitare un evento che unisce il buon cibo, il relax e la magia del tango argentino sotto il cielo stellato di Trani. La formula della serata è pensata sia per i ballerini più appassionati sia per i turisti e i cittadini che vogliono godersi una domenica diversa dal solito, all'insegna della convivialità.

Si parte con l'aperitivo, poi la piazza si trasforma
La serata inizierà all'insegna del gusto grazie alla collaborazione speciale con il chiosco St. Augustine. Per l'occasione, è stata studiata un'offerta imperdibile: una formula "apericena" che comprende 5 pezzi di stuzzicherie assortite abbinate a uno spritz, ad un prezzo speciale. A seguire, a partire dalle ore 20:00, l'atmosfera cambierà volto e Piazza Gradenigo si trasformerà in una grande pista da ballo a cielo aperto. Spazio quindi alla milonga gratuita, le cui selezioni musicali saranno affidate alla grande esperienza di TJ Francesco Artesi, pronto a far ballare ed emozionare il pubblico fino a mezzanotte.

Un evento a ingresso libero per tutti
In linea con le attività diffuse sul territorio del festival, l'evento è a ingresso completamente libero e gratuito: non serve alcun biglietto né prenotazione per assistere allo spettacolo o per scendere in pista. Sarà semplicemente una notte di musica, abbracci e cultura, cullati dalla brezza marina di Trani.

Il riepilogo dell'evento:
  • Quando: Domenica 28 giugno
  • Dove: Piazza Gradenigo, Trani
  • Orari: Inizio aperitivo nel tardo pomeriggio / Start Milonga ore 20:00 (Fino alle 00:00)
  • Costi: Milonga a ingresso libero / Formula Apericena + Spritz (presso Chiosco St. Augustine)
  • Sito ufficiale: internationaltranitango.com
  • Tango
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