Speciale
"Piazzolla & Friends": serata-evento tra danza, musica, teatro e poesia per dare il via al XIII International Trani Tango
Domenica 5 luglio alle ore 21.00, ingresso libero in Piazza Gradenigo a Trani per vivere una serata ricca di ospiti nel nome del maestro Astor Piazzolla
Trani - martedì 30 giugno 2026 14.19 Sponsorizzato
Prende il via la fase clou del XIII International Trani tango con la serata evento Piazzolla & Friends, sabato 5 luglio alle ore 21 in Piazza Gradenigo, una grande festa dedicata all'arte, alla musica e alla cultura attraversata dall'anima eclettica del tango nel nome del suo personaggio più emblematico, Astor Piazzolla.
Tra gli appuntamenti più attesi dell'estate pugliese che trasforma Trani nella capitale italiana del tango, in attesa del cuore del festival tra spettacoli, seminari internazionali e le suggestive milonghe ai piedi della Cattedrale, la serata evento completamente gratuita in piazza Gradenigo sarà una grande festa dedicata all'arte, alla musica e alla cultura del tango, e un emozionante omaggio ad Astor Piazzolla, il compositore che ha rivoluzionato il tango nel mondo e che proprio a Trani affonda le proprie radici familiari.
Una produzione originale che intreccia danza, musica dal vivo, teatro e poesia, accompagnando il pubblico in un viaggio tra le emozioni e l'eredità artistica del maestro argentino. Sul palco saliranno alcuni dei protagonisti più apprezzati del tango tra cui Flavio Troia e Samantha Cornacchia, coppia tra le più eleganti e riconosciute della scena, e Angela Padalino e Giacomo Boezio, fondatori della scuola tango Foggia, interpreti raffinati e profondi, sapranno raccontare attraverso il movimento tutta la ricchezza emotiva del tango contemporaneo, con uno stile capace di coniugare tradizione, musicalità e forte presenza scenica.
Ad arricchire lo spettacolo sarà anche L'Oltre Tango, il progetto ideato da Roberto Nicchiotti, che esplora il linguaggio del tango contaminandolo con il teatro, la narrazione e la ricerca artistica, offrendo al pubblico una lettura originale e intensa di questa forma d'arte. Non mancherà il contributo di Mariposas Tango Puglia, realtà ormai consolidata nella promozione del tango sul territorio regionale, che porterà sul palco l'energia e la passione di una comunità capace di avvicinare ogni anno nuovi appassionati a questa disciplina. La componente musicale sarà affidata alle esecuzioni dal vivo di Marcella Mammone e Piergiacomo Buso, interpreti che accompagneranno lo spettacolo con sonorità capaci di esaltare tutta la forza evocativa delle composizioni di Piazzolla. La serata sarà impreziosita dal contributo del giornalista e divulgatore Mario Cassanelli, che guiderà il pubblico in un racconto dedicato alla figura di Astor Piazzolla, ai suoi legami con la città di Trani e alla rivoluzione culturale che il suo "nuevo tango" ha rappresentato nella musica del Novecento.
A condurre l'evento saranno Francesco Donato, ormai grande conoscitore del mondo tanguero e presentatore di lunga data dell'evento, e Agata Paradiso, che accompagneranno non solo gli appassionati di tango ma l'intera città a godere della serata nella rinnovata piazza Gradenigo. Spente le luci dello spettacolo, la festa continuerà sotto le stelle con la milonga inaugurale, animata dalla selection di Daiana Guspero, direttrice artistica del festival insieme a Miguel Angel Zotto, maestro indiscusso del tango mondiale.
Guspero, tra le danzatrici più ammirate nel circuito internazionale del tango, da qualche anno si si diletta alla consolle affermandosi anche come apprezzata Tj. L'appuntamento del 5 luglio segna anche l'avvio della fase più intensa del festival, che nei giorni successivi porterà a Trani centinaia di ballerini provenienti da tutta Italia e dall'estero.
Prenderanno infatti il via i seminari con maestri di fama internazionale, occasione di formazione e confronto per danzatori di ogni livello, mentre ogni sera il cuore della città tornerà a battere con le attesissime milonghe ai piedi della Cattedrale di Trani, uno degli scenari più affascinanti e iconici del Mediterraneo, dove il tango incontra la bellezza senza tempo del centro storico permettendo ai ballerini di ballare sotto le stelle, valorizzando il patrimonio artistico della città attraverso uno degli eventi culturali più rappresentativi dell'estate pugliese.
L'evento è realizzato nell'ambito dell'Accordo per la Coesione Puglia 2021–2027, promosso da Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione. Area Tematica 03 – Linea di intervento 03.02. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2021–2027. L'ingresso allo spettacolo inaugurale è gratuito, per tutte le informazioni il sito www.internationaltranitango.it è in costante aggiornamento.
Tra gli appuntamenti più attesi dell'estate pugliese che trasforma Trani nella capitale italiana del tango, in attesa del cuore del festival tra spettacoli, seminari internazionali e le suggestive milonghe ai piedi della Cattedrale, la serata evento completamente gratuita in piazza Gradenigo sarà una grande festa dedicata all'arte, alla musica e alla cultura del tango, e un emozionante omaggio ad Astor Piazzolla, il compositore che ha rivoluzionato il tango nel mondo e che proprio a Trani affonda le proprie radici familiari.
Una produzione originale che intreccia danza, musica dal vivo, teatro e poesia, accompagnando il pubblico in un viaggio tra le emozioni e l'eredità artistica del maestro argentino. Sul palco saliranno alcuni dei protagonisti più apprezzati del tango tra cui Flavio Troia e Samantha Cornacchia, coppia tra le più eleganti e riconosciute della scena, e Angela Padalino e Giacomo Boezio, fondatori della scuola tango Foggia, interpreti raffinati e profondi, sapranno raccontare attraverso il movimento tutta la ricchezza emotiva del tango contemporaneo, con uno stile capace di coniugare tradizione, musicalità e forte presenza scenica.
Ad arricchire lo spettacolo sarà anche L'Oltre Tango, il progetto ideato da Roberto Nicchiotti, che esplora il linguaggio del tango contaminandolo con il teatro, la narrazione e la ricerca artistica, offrendo al pubblico una lettura originale e intensa di questa forma d'arte. Non mancherà il contributo di Mariposas Tango Puglia, realtà ormai consolidata nella promozione del tango sul territorio regionale, che porterà sul palco l'energia e la passione di una comunità capace di avvicinare ogni anno nuovi appassionati a questa disciplina. La componente musicale sarà affidata alle esecuzioni dal vivo di Marcella Mammone e Piergiacomo Buso, interpreti che accompagneranno lo spettacolo con sonorità capaci di esaltare tutta la forza evocativa delle composizioni di Piazzolla. La serata sarà impreziosita dal contributo del giornalista e divulgatore Mario Cassanelli, che guiderà il pubblico in un racconto dedicato alla figura di Astor Piazzolla, ai suoi legami con la città di Trani e alla rivoluzione culturale che il suo "nuevo tango" ha rappresentato nella musica del Novecento.
A condurre l'evento saranno Francesco Donato, ormai grande conoscitore del mondo tanguero e presentatore di lunga data dell'evento, e Agata Paradiso, che accompagneranno non solo gli appassionati di tango ma l'intera città a godere della serata nella rinnovata piazza Gradenigo. Spente le luci dello spettacolo, la festa continuerà sotto le stelle con la milonga inaugurale, animata dalla selection di Daiana Guspero, direttrice artistica del festival insieme a Miguel Angel Zotto, maestro indiscusso del tango mondiale.
Guspero, tra le danzatrici più ammirate nel circuito internazionale del tango, da qualche anno si si diletta alla consolle affermandosi anche come apprezzata Tj. L'appuntamento del 5 luglio segna anche l'avvio della fase più intensa del festival, che nei giorni successivi porterà a Trani centinaia di ballerini provenienti da tutta Italia e dall'estero.
Prenderanno infatti il via i seminari con maestri di fama internazionale, occasione di formazione e confronto per danzatori di ogni livello, mentre ogni sera il cuore della città tornerà a battere con le attesissime milonghe ai piedi della Cattedrale di Trani, uno degli scenari più affascinanti e iconici del Mediterraneo, dove il tango incontra la bellezza senza tempo del centro storico permettendo ai ballerini di ballare sotto le stelle, valorizzando il patrimonio artistico della città attraverso uno degli eventi culturali più rappresentativi dell'estate pugliese.
L'evento è realizzato nell'ambito dell'Accordo per la Coesione Puglia 2021–2027, promosso da Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione. Area Tematica 03 – Linea di intervento 03.02. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2021–2027. L'ingresso allo spettacolo inaugurale è gratuito, per tutte le informazioni il sito www.internationaltranitango.it è in costante aggiornamento.