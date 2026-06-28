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Trani International Tango, stasera si balla la milonga in piazza Gradenigo

Dalle ore 20 si balla sotto le stelle

Trani - domenica 28 giugno 2026
Le note del bandoneon risuoneranno nella suggestiva cornice di piazza Gradenigo domenica 28 giugno a partire dalle ore 20. La grande piazza, recentemente riqualificata, si trasformerà in una pista a cielo aperto dove gli appassionati di tango potranno danzare sotto le stelle accompagnati dalla selezione musicale del TJ Francesco Artesi.
L'ingresso è libero e le coppie di ballerini potranno vivere un'esperienza unica, immerse nella nuova veste della piazza, valorizzata dalla pietra bianca e dalle fontane a sfioro che fanno da cornice a uno dei tanti appuntamenti gratuiti della tredicesima edizione di International Trani Tango, organizzata dall'associazione InMovimento.
L'evento in programma domenica rappresenta una delle numerose iniziative gratuite inserite nel programma della manifestazione, che si avvicina ai suoi momenti più attesi: lo spettacolo "Piazzolla & Friends", in programma il 5 luglio sempre in piazza Gradenigo con danza, teatro e poesia ispirati al maestro Astor, e i quattro giorni di gala con le tradizionali milonghe ai piedi della Cattedrale di Trani, appuntamenti che ogni anno richiamano centinaia di ballerini e appassionati provenienti da tutta Italia e dall'estero.
Una serata all'insegna della musica, della danza e della condivisione, nel segno del tango e della bellezza di uno degli scorci più affascinanti della città.
  • Tango
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