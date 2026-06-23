Speciale
Al via la nuova edizione dell'International Trani Tango: musica, danza e appuntamenti gratuiti
Eventi in programma fino al 12 luglio
Trani - martedì 23 giugno 2026 14.33 Sponsorizzato
Trani, una città che balla tango al suono del bandoneòn di Astor Piazzolla nei suoi luoghi più affascinanti, fino al 12 luglio con la XIII edizione dell'International Trani tango. I colori delle sinuose figure realizzate dall'illustratore Massimiliano Di Lauro danno ufficialmente il via all'edizione 2026 che presenta il suo cartellone più lungo di sempre nella cornice di Sala Campione, nel palazzo del Consiglio della Regione Puglia, un luogo importante per una manifestazione che rientra anche quest'anno tra i Grandi eventi della Regione Puglia e vanta centinaia di presenze da ogni parte del mondo, con prenotazioni già arrivate da tantissime città degli Stati Uniti, grazie anche ai recenti voli diretti da Bari, e poi Cina, Brasile e tanta Europa: Regno Unito, Francia, Svizzera, Romania, Serbia e tanti altri.
Si parte con la mostra Dalle radici al mito in via Zanardelli, allestita dal 15 giugno che accompagnerà cittadini, turisti e ballerini attraverso la storia di Astor Piazzolla, raccontata attraverso immagini inedite e scatti celebri che ripercorrono la vita del musicista che ha rivoluzionato il tango contemporaneo, le cui radici sono saldamente ancorate tra le strade della città di Trani dove vissero i nonni paterni prima emigrare a Mar de Plata, in Argentina.
Piazzolla ha vissuto nelle città più sfavillanti e vivaci ma non ha mai dimenticato la sua Trani, che lo ha omaggiato con una delle kermesse di tango più importanti in Italia. Fino al 12 luglio, i ballerini che arriveranno in città saranno inebriati dalle melodie del tango con milonghe dal mattino a notte inoltrata, fino alle prime luci dell'alba, con un cartellone ricco di tanti eventi gratuiti.
Avranno la fortuna di ballare nei luoghi più affascinanti di Trani: piazza Gradenigo recentemente ristrutturata, molo Sant'Antuono che parte dalla villa comunale e domina dall'alto il porto turistico, via Zanardelli, piazza Teatro, Largo Berlinguer e Castello Svevo, oltre naturalmente alle iconiche milonghe in piazza Duomo, che ospita la magnifica Cattedrale, e non solo.
I partecipanti potranno immergersi in esperienze divertenti come il laboratorio di orecchiette e viaggi nei luoghi più celebri con il tango fuori porta che porterà i ballerini a Canosa di Puglia, Alberobello e Polignano a Mare il 6 e il 7 luglio per una visita e una milonga al tramonto.
Domenica 5 luglio appuntamento con lo spettacolo gratuito Piazzolla & Friends, per poi abbandonarsi ad una dolce milonga in piazza Gradenigo. Novità di quest'anno, Trani incontra Buenos Aires, una serata conviviale in programma giovedì 9 luglio, che raccoglierà cento persone a cena in via La Giudea, strada caratteristica che si snoda nel quartiere ebraico in cui hanno vissuto gli avi del maestro Piazzolla, omaggiato dall'orchestra argentina Flirtango durante la cena, un magico momento di condivisione.
Imprescindibili i seminari con i migliori professionisti al mondo guidati anche quest'anno dalla coppia di ballerini per eccellenza formata da Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero, vere icone nel mondo del tango e direttori artistici della kermesse, con una squadra di prim'ordine composta da: Vanesa Villalba e Facundo Piñero, Lucila Cionci e Joe Corbata, Giorgia Rossello e Vito Raffanelli, Valentina Guglielmi e Miky Padovano, Ilaria Caravaglio e Michele Lobefaro, Silvia Scorpiniti e Vincenzo Balustrucci, Ludovica Antonietti e Cristian Luna. E non mancherà Flirtango, tra le migliori orchestre argentine al mondo, i cui musicisti accompagneranno dal vivo le esibizioni dei maestri e le milonghe dei ballerini, e i TJ: Hurracane, Gaston Gody, Elektra Sol, Punto y Branca.
«Il Consiglio regionale della Puglia segue con attenzione, orgoglio e incoraggiamento tutte le progettualità che valorizzano il territorio e ne promuovono l'immagine. L'International Trani Tango si attesta ormai, a pieno titolo, tra gli appuntamenti culturali e di attrazione turistica più qualificanti, prestigiosi e attesi dell'intera programmazione estiva, perché ha l'immenso merito di saper unire e coinvolgere appassionati da ogni angolo del mondo. Quest'anno le aspettative sono ancora più alte perché il festival celebra in modo profondo e suggestivo il legame identitario con le radici di un mito eterno come Astor Piazzolla. Non possiamo quindi che invitare tutti ad andare a Trani e nelle location del festival per vivere l'atmosfera unica di questo straordinario evento», dichiara Toni Matarrelli, Presidente del Consiglio regionale.
«Un momento di accoglienza che la nostra comunità saprà dimostrare anche in questa occasione. Come amministrazione siamo fieri di poter sostenere uno degli spettacoli più affascinanti e suggestivi in Puglia. Grazie al linguaggio universale della danza, Trani ha saputo raggiungere un pubblico internazionale e sono certo che, anche per questa nuova edizione, in tanti si lasceranno incantare dall'esperienza di danzare ai piedi di una delle chiese più belle d'Italia, a pochi passi dal mare», commenta Marco Galiano, neo sindaco di Trani.
E conclude: «Quando ero dirigente scolastico avrei voluto intitolare un istituto comprensivo ad Astor Piazzolla, perché personaggio simbolo ponte culturale tra mondi, caratteristica del tango». «È la dimostrazione, ancora una volta, che cultura e promozione dei territori sono vettori fondamentali di crescita e asset su cui investire per entrare a fare parte dei circuiti turistici di qualità che valorizzano identità e radici dei nostri territori» riferisce Debora Ciliento, assessora all'ambiente e al clima.
«International Trani tango non è solo musica e danza, ma anche simbolo di cultura, spettacoli, eventi gratuiti ed esperienze indimenticabili che trasformeranno Trani nella capitale internazionale del tango» rimarca Claudia Vernice vice presidente di InMovimento e ideatrice del festival. «Con questa manifestazione cresciuta in modo costante e solido abbiamo portato a Trani centinaia di persone da ogni parte del mondo partite per amore del tango, e tornate a casa innamorate di Trani. Un amore che si conferma ogni anno e fa crescere la nostra città».
Anche Giuseppe Ragno, presidente e co-fondatore di InMovimento, pone l'attenzione sulla crescita della kermesse: «Siamo onorati di poter presentare il nostro lavoro in Regione, lavoriamo insieme alle presenze sono aumentate anche le attività proposte a chi vorrà partecipare al festival, tantissime le iniziative gratuite che toccheranno varie zone della città e della Puglia, segno della consapevolezza che Trani ha tutte le carte in regola per essere definita capitale italiana del tango, in nome di Astor Piazzolla e di tutti gli innamorati di questa danza, un richiamo irresistibile che non smette di affascinare chi la pratica e chi la ammira da lontano». Il sito ufficiale è in continuo aggiornamento e per tutte le informazioni è possibile consultare il sito: https://internationaltranitango.com/
Si parte con la mostra Dalle radici al mito in via Zanardelli, allestita dal 15 giugno che accompagnerà cittadini, turisti e ballerini attraverso la storia di Astor Piazzolla, raccontata attraverso immagini inedite e scatti celebri che ripercorrono la vita del musicista che ha rivoluzionato il tango contemporaneo, le cui radici sono saldamente ancorate tra le strade della città di Trani dove vissero i nonni paterni prima emigrare a Mar de Plata, in Argentina.
Piazzolla ha vissuto nelle città più sfavillanti e vivaci ma non ha mai dimenticato la sua Trani, che lo ha omaggiato con una delle kermesse di tango più importanti in Italia. Fino al 12 luglio, i ballerini che arriveranno in città saranno inebriati dalle melodie del tango con milonghe dal mattino a notte inoltrata, fino alle prime luci dell'alba, con un cartellone ricco di tanti eventi gratuiti.
Avranno la fortuna di ballare nei luoghi più affascinanti di Trani: piazza Gradenigo recentemente ristrutturata, molo Sant'Antuono che parte dalla villa comunale e domina dall'alto il porto turistico, via Zanardelli, piazza Teatro, Largo Berlinguer e Castello Svevo, oltre naturalmente alle iconiche milonghe in piazza Duomo, che ospita la magnifica Cattedrale, e non solo.
I partecipanti potranno immergersi in esperienze divertenti come il laboratorio di orecchiette e viaggi nei luoghi più celebri con il tango fuori porta che porterà i ballerini a Canosa di Puglia, Alberobello e Polignano a Mare il 6 e il 7 luglio per una visita e una milonga al tramonto.
Domenica 5 luglio appuntamento con lo spettacolo gratuito Piazzolla & Friends, per poi abbandonarsi ad una dolce milonga in piazza Gradenigo. Novità di quest'anno, Trani incontra Buenos Aires, una serata conviviale in programma giovedì 9 luglio, che raccoglierà cento persone a cena in via La Giudea, strada caratteristica che si snoda nel quartiere ebraico in cui hanno vissuto gli avi del maestro Piazzolla, omaggiato dall'orchestra argentina Flirtango durante la cena, un magico momento di condivisione.
Imprescindibili i seminari con i migliori professionisti al mondo guidati anche quest'anno dalla coppia di ballerini per eccellenza formata da Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero, vere icone nel mondo del tango e direttori artistici della kermesse, con una squadra di prim'ordine composta da: Vanesa Villalba e Facundo Piñero, Lucila Cionci e Joe Corbata, Giorgia Rossello e Vito Raffanelli, Valentina Guglielmi e Miky Padovano, Ilaria Caravaglio e Michele Lobefaro, Silvia Scorpiniti e Vincenzo Balustrucci, Ludovica Antonietti e Cristian Luna. E non mancherà Flirtango, tra le migliori orchestre argentine al mondo, i cui musicisti accompagneranno dal vivo le esibizioni dei maestri e le milonghe dei ballerini, e i TJ: Hurracane, Gaston Gody, Elektra Sol, Punto y Branca.
«Il Consiglio regionale della Puglia segue con attenzione, orgoglio e incoraggiamento tutte le progettualità che valorizzano il territorio e ne promuovono l'immagine. L'International Trani Tango si attesta ormai, a pieno titolo, tra gli appuntamenti culturali e di attrazione turistica più qualificanti, prestigiosi e attesi dell'intera programmazione estiva, perché ha l'immenso merito di saper unire e coinvolgere appassionati da ogni angolo del mondo. Quest'anno le aspettative sono ancora più alte perché il festival celebra in modo profondo e suggestivo il legame identitario con le radici di un mito eterno come Astor Piazzolla. Non possiamo quindi che invitare tutti ad andare a Trani e nelle location del festival per vivere l'atmosfera unica di questo straordinario evento», dichiara Toni Matarrelli, Presidente del Consiglio regionale.
«Un momento di accoglienza che la nostra comunità saprà dimostrare anche in questa occasione. Come amministrazione siamo fieri di poter sostenere uno degli spettacoli più affascinanti e suggestivi in Puglia. Grazie al linguaggio universale della danza, Trani ha saputo raggiungere un pubblico internazionale e sono certo che, anche per questa nuova edizione, in tanti si lasceranno incantare dall'esperienza di danzare ai piedi di una delle chiese più belle d'Italia, a pochi passi dal mare», commenta Marco Galiano, neo sindaco di Trani.
E conclude: «Quando ero dirigente scolastico avrei voluto intitolare un istituto comprensivo ad Astor Piazzolla, perché personaggio simbolo ponte culturale tra mondi, caratteristica del tango». «È la dimostrazione, ancora una volta, che cultura e promozione dei territori sono vettori fondamentali di crescita e asset su cui investire per entrare a fare parte dei circuiti turistici di qualità che valorizzano identità e radici dei nostri territori» riferisce Debora Ciliento, assessora all'ambiente e al clima.
«International Trani tango non è solo musica e danza, ma anche simbolo di cultura, spettacoli, eventi gratuiti ed esperienze indimenticabili che trasformeranno Trani nella capitale internazionale del tango» rimarca Claudia Vernice vice presidente di InMovimento e ideatrice del festival. «Con questa manifestazione cresciuta in modo costante e solido abbiamo portato a Trani centinaia di persone da ogni parte del mondo partite per amore del tango, e tornate a casa innamorate di Trani. Un amore che si conferma ogni anno e fa crescere la nostra città».
Anche Giuseppe Ragno, presidente e co-fondatore di InMovimento, pone l'attenzione sulla crescita della kermesse: «Siamo onorati di poter presentare il nostro lavoro in Regione, lavoriamo insieme alle presenze sono aumentate anche le attività proposte a chi vorrà partecipare al festival, tantissime le iniziative gratuite che toccheranno varie zone della città e della Puglia, segno della consapevolezza che Trani ha tutte le carte in regola per essere definita capitale italiana del tango, in nome di Astor Piazzolla e di tutti gli innamorati di questa danza, un richiamo irresistibile che non smette di affascinare chi la pratica e chi la ammira da lontano». Il sito ufficiale è in continuo aggiornamento e per tutte le informazioni è possibile consultare il sito: https://internationaltranitango.com/