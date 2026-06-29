International Trani Tango a Piazza Gradenigo. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
International Trani Tango a Piazza Gradenigo. Foto Tonino Lacalamita
Spettacolo

Trani si accende a ritmo di tango: Piazza Gradenigo si è trasformata in una milonga a cielo aperto

Inaugurato la nuova veste della piazza riqualificata. Successo per il secondo appuntamento gratuito della 13ª edizione dell'International Trani Tango

Trani - lunedì 29 giugno 2026 14.50
Nemmeno il tempo di archiviare le grandi scenografie televisive che la pietra bianca di Trani torna a farsi palcoscenico, questa volta per celebrare l'eleganza, la passione e l'abbraccio del ballo più famoso del mondo. Nella serata di domenica 28 giugno, lo storico spartiacque tra la musica pop e la grande programmazione culturale della città è stato tracciato dalle note malinconiche e seducenti del bandoneon.

La suggestiva cornice di Piazza Gradenigo si è confermata sede ideale per una vera e propria milonga sotto le stelle, accogliendo decine di coppie di ballerini e appassionati per una notte magica all'insegna della condivisione e dell'arte. L'evento ha rappresentato il secondo appuntamento gratuito del festival e una straordinaria occasione per inaugurare, attraverso la socialità e la danza, la veste recentemente riqualificata della grande piazza tranese. Le coppie hanno potuto ballare immerse in uno scenario architettonico valorizzato dalla pietra bianca locale e dal gioco d'acqua delle nuove fontane a sfioro, elementi che hanno incorniciato uno degli scorci più affascinanti della città. A guidare i passi dei tangueros, arrivati per riappropriarsi dello spazio urbano, è stata la raffinata e attenta selezione musicale del TJ Francesco Artesi, che ha saputo far vibrare la piazza fino a tarda sera.

Verso il clou dell'International Trani Tango
La serata di domenica è stata solo uno dei tanti tasselli gratuiti e aperti alla cittadinanza inseriti nel ricchissimo cartellone della tredicesima edizione dell'International Trani Tango, la celebre manifestazione internazionale organizzata con successo dall'associazione InMovimento.
Il festival si avvia ora a passo spedito verso i suoi momenti più attesi e spettacolari:
Domenica 5 luglio (Piazza Gradenigo): Sarà la volta dell'atteso spettacolo "Piazzolla & Friends", un viaggio tra danza, teatro e poesia interamente ispirato e dedicato alla figura del rivoluzionario maestro Astor Piazzolla. A seguire scatteranno i quattro giorni di gala con le tradizionali e iconiche milonghe allestite sul piazzale antistante la maestosa Cattedrale sul mare, appuntamenti clou che ogni anno richiamano centinaia di ballerini e turisti provenienti da ogni angolo d'Italia e dall'estero. Si finirà il 12 luglio a Largo Berlinguer con la Milonga all'Alba. il programma è sempre disponibile e consultabile dal sito: International Trani Tango – festivaldeltangotrani

Il valore della programmazione culturale
In una settimana caratterizzata dal forte dibattito cittadino sulla gestione degli spazi pubblici e sul turismo, la notte di Piazza Gradenigo ha dimostrato come Trani possieda un'innata vocazione per gli eventi culturali di qualità diffusa. Quando la governance territoriale sposa la valorizzazione dei propri monumenti attraverso manifestazioni storiche e radicate come il Festival del Tango, la città risponde presente, regalando uno spettacolo di pura bellezza, fruibile e integrato perfettamente con la vita dei residenti e delle attività commerciali. La stagione del tango è ufficialmente entrata nel vivo.
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