Inaugurazione XII edizione International Trani Tango. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
Inaugurazione XII edizione International Trani Tango. Foto Adriana Fabrizio
Eventi e cultura

Trani si accende a ritmo di tango: questa sera la magia di Piazza Gradenigo è gratis e per tutti

Dalle ore 20:00 la piazza recentemente ristrutturata si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto con la musica di TJ Monica Mascia. Ingresso libero per ballerini e curiosi

Trani - sabato 20 giugno 2026 10.09
Il fascino travolgente del tango argentino torna a conquistare le piazze di Trani, e questa volta l'invito è davvero aperto a tutti. Nell'ambito del ricco cartellone dell'International Trani Tango, questa sera – a partire dalle ore 20:00 – in Piazza Gradenigo cambierà volto per trasformarsi nella pista da ballo più suggestiva e vibrante della città.

L'evento, a ingresso completamente libero, è pensato non solo per i tangueros esperti, ma anche per i cittadini, i turisti e i semplici curiosi. Chiunque potrà scegliere se lasciarsi affascinare dallo spettacolo della danza da spettatore o farsi trascinare dal ritmo e scendere direttamente in pista.

A dettare il tempo e a far vibrare l'atmosfera fino a mezzanotte saranno le selezioni musicali di una firma d'eccezione, la TJ Monica Mascia, pronta a guidare i presenti in un viaggio sonoro tra i classici del tango e sonorità avvolgenti. L'appuntamento unisce la grande musica internazionale alla bellezza degli spazi urbani di Trani, regalando una serata di condivisione e cultura a pochi passi dal mare.
Info utili: Dove: Piazza Gradenigo, Trani - Orario: Start ore 20:00 – End ore 00:00 - Ingresso: Libero e gratuito
Locandina Tango
Locandina Tango
  • International Trani Tango
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