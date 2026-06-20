Trani si accende a ritmo di tango: questa sera la magia di Piazza Gradenigo è gratis e per tutti

Il fascino travolgente del tango argentino torna a conquistare le piazze di Trani, e questa volta l'invito è davvero aperto a tutti. Nell'ambito del ricco cartellone dell'questa sera – a partire dalle ore 20:00 – incambierà volto per trasformarsi nella pista da ballo più suggestiva e vibrante della città.L'evento, aè pensato non solo per i tangueros esperti, ma anche per i cittadini, i turisti e i semplici curiosi. Chiunque potrà scegliere se lasciarsi affascinare dallo spettacolo della danza da spettatore o farsi trascinare dal ritmo e scendere direttamente in pista.A dettare il tempo e a far vibrare l'atmosfera fino a mezzanotte saranno le selezioni musicali di una firma d'eccezione, lapronta a guidare i presenti in un viaggio sonoro tra i classici del tango e sonorità avvolgenti. L'appuntamento unisce la grande musica internazionale alla bellezza degli spazi urbani di Trani, regalando una serata di condivisione e cultura a pochi passi dal mare.Info utili:: Piazza Gradenigo, Trani -: Start ore 20:00 –ore 00:00 -: Libero e gratuito