International Trani Tango. <span>Foto credits</span>
International Trani Tango. Foto credits
Eventi e cultura

International Trani Tango entra nel vivo tra lezioni, seminari e sinuose milonghe, ma non non solo ballo: oggi laboratorio di orecchiette pugliesi

Musica dal vivo in via Zanardelli e su Molo Sant’Antuono e tante novità

Trani - venerdì 10 luglio 2026
Tutta Trani balla il tango, la città affacciata sul mare diventa reale capitale per chi ama le note della colonna sonora dell'Argentina che risuoneranno in diversi punti nevralgici della città. Le lezioni e i seminari che si alterneranno nelle sale della Biblioteca comunale Giovanni Bovio dalle 14 alle 20 con i maestri di altissimo livello. Milonghe gratuite che si potranno ballare nei punti più caratteristici della città, dalle 19:00 di oggi sul suggestivo molo Sant'Antuono, balconata a picco sul mare e prolungamento della villa comunale che domina il porto turistico per danzare alle magiche luci del tramonto.

Seguirà dalle ore 20:00 si danzerà in via Zanardelli, stradina caratteristica che dal centro conduce al porto, già scenario della mostra fotografica dedicata al maestro Piazzolla. Non solo ballo, le centinaia di appassionati arrivati in città per la kermesse potranno cimentarsi in un'attività profondamente radicata, creare le famose orecchiette. Mani in pasta, chi vorrà potrà modellare la semola con acqua e sale per dare forma ad uno dei simboli della tradizione pugliese, perché il tango e la cucina pugliese parlano la stessa lingua: quella del corpo, del ritmo e della convivialità, perché a fine laboratorio si mangerà tutti insieme per degustare le proprie creazioni. Spazio poi alla vivace milonga serale in Cattedrale con l'esibizione dei maestri Lucila Cionci e Joe Corbata, e di Vanesa Villalba e Facundo Pinero, con il tj Hurracane.
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